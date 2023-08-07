https://ria.ru/20230807/zatopleniya-1888707973.html

Жителей восточного побережья США предупредили об угрозе затоплений

Жителей восточного побережья США предупредили об угрозе затоплений - РИА Новости, 07.08.2023

Жителей восточного побережья США предупредили об угрозе затоплений

Метеорологическая служба США предупреждает о вероятности сильных дождей, штормового ветра, торнадо и затоплений на Восточном побережье страны, в том числе в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:14

2023-08-07T18:14

2023-08-07T18:14

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Метеорологическая служба США предупреждает о вероятности сильных дождей, штормового ветра, торнадо и затоплений на Восточном побережье страны, в том числе в столичном регионе в понедельник. "Серьезная непогода возможна в восточных регионах страны, в числе главных угроз - разрушительный ветер, отдельные случаи возникновения торнадо на территории от южных и центральных районов горной системы Аппалачи (от северных районов штата Джорджия, Южная и Северная Каролины, Западная Виргиния, Виргиния - ред.) и до Средне-Атлантических штатов (Мэриленд, Дэлавер, Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси, - ред.)", - говорится в сообщении Центра штормовых предупреждений национальной метеослужбы. В зоне ожидаемой непогоды находятся столица США, Вашингтон, и крупнейший город в штате Мэриленд - Балтимор. Метеорологи предупреждают, что погода в Вашингтоне может значительно ухудшиться во второй половине дня, прогнозируются осадки и ветер порывами до 26 метров в секунду. В связи с ожидаемой непогодой городские власти предупреждают жителей о возможных затоплениях прибрежных районов.

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