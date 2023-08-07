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Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/zaluzhnyy-1888716807.html
Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 07.08.2023
Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале, что провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:57
2023-08-07T18:57
специальная военная операция на украине
сша
украина
марк милли
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале, что провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, рассказал ему о ходе наступления и ситуации на фронте. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая", - говорится в сообщении. Отмечается, что с генералом Милли также были обсуждены актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах. "Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать", - говорится в публикации. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
сша
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сша, украина, марк милли, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Марк Милли, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте

Залужный заявил, что рассказал американскому генералу Милли об обстановке на фронте

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале, что провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, рассказал ему о ходе наступления и ситуации на фронте.
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая", - говорится в сообщении. Отмечается, что с генералом Милли также были обсуждены актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах. "Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать", - говорится в публикации.
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Вчера, 10:45
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаМарк МиллиВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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