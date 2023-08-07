Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Залужный заявил, что рассказал американскому генералу Милли об обстановке на фронте
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телеграм-канале, что провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, рассказал ему о ходе наступления и ситуации на фронте.
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая", - говорится в сообщении. Отмечается, что с генералом Милли также были обсуждены актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах. "Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать", - говорится в публикации.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.