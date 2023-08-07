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На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке - РИА Новости, 07.08.2023
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12:26 07.08.2023 (обновлено: 15:52 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/zaderzhanie-1888595269.html
На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке
На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке
На Кубани задержали четверых подозреваемых в убийстве двух человек, чьи тела нашли на берегу реки, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:26
2023-08-07T15:52
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. На Кубани задержали четверых подозреваемых в убийстве двух человек, чьи тела нашли на берегу реки, сообщили в СУ СКР по региону. &quot;В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты &quot;а&quot;, &quot;ж&quot; части два статьи 105 УК)&quot;, — указано в сообщении.В субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района обнаружили тела 37- и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным СК, около водоема произошла драка и потерпевшие погибли на месте от множественных ударов. Кроме того, с травмами госпитализировали 20-летнего молодого человека. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, а также продолжат устанавливать и иных лиц, которые могут быть причастны к убийству.
https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке

В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве на реке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. На Кубани задержали четверых подозреваемых в убийстве двух человек, чьи тела нашли на берегу реки, сообщили в СУ СКР по региону.
«

"В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты "а", "ж" части два статьи 105 УК)", — указано в сообщении.

В субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района обнаружили тела 37- и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным СК, около водоема произошла драка и потерпевшие погибли на месте от множественных ударов.
Кроме того, с травмами госпитализировали 20-летнего молодого человека. Предварительно, его жизни ничего не угрожает.
Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, а также продолжат устанавливать и иных лиц, которые могут быть причастны к убийству.
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