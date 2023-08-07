https://ria.ru/20230807/zaderzhanie-1888595269.html

На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке

На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани задержали подозреваемых в двойном убийстве на реке

На Кубани задержали четверых подозреваемых в убийстве двух человек, чьи тела нашли на берегу реки, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:26

2023-08-07T12:26

2023-08-07T15:52

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. На Кубани задержали четверых подозреваемых в убийстве двух человек, чьи тела нашли на берегу реки, сообщили в СУ СКР по региону. "В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты "а", "ж" части два статьи 105 УК)", — указано в сообщении.В субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района обнаружили тела 37- и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным СК, около водоема произошла драка и потерпевшие погибли на месте от множественных ударов. Кроме того, с травмами госпитализировали 20-летнего молодого человека. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, а также продолжат устанавливать и иных лиц, которые могут быть причастны к убийству.

https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край