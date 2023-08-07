https://ria.ru/20230807/yanao-1888706322.html
Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"
Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут" - РИА Новости, 07.08.2023
Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:08
2023-08-07T18:08
2023-08-07T18:08
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
ноябрьск
ямал
дмитрий артюхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg
САЛЕХАРД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит название "Честный маршрут", сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "В ближайшее время отправлюсь в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска. В этом году "Честный маршрут" — юбилейный. За пять лет многое у нас на Ямале изменилось к лучшему, еще больше предстоит сделать. В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет", — написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что отдельное внимание в этой поездке планирует уделить общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их родными. "Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе. Жду сигналов и в социальных сетях. Они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите во "ВКонтакте" под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания. Обязательно включим идеи северян в наш общий честный маршрут", — подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html
салехард
ноябрьск
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a2413ffb02a4b40b376b03c3a30a9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салехард, ноябрьск, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Ноябрьск, Ямал, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит название "Честный маршрут", сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"В ближайшее время отправлюсь в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска. В этом году "Честный маршрут" — юбилейный. За пять лет многое у нас на Ямале
изменилось к лучшему, еще больше предстоит сделать. В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет", — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей
Он добавил, что отдельное внимание в этой поездке планирует уделить общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их родными.
"Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе. Жду сигналов и в социальных сетях. Они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите во "ВКонтакте" под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания. Обязательно включим идеи северян в наш общий честный маршрут", — подчеркнул губернатор.