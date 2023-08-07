https://ria.ru/20230807/yanao-1888706322.html

Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"

Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут" - РИА Новости, 07.08.2023

Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:08

2023-08-07T18:08

2023-08-07T18:08

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

ноябрьск

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит название "Честный маршрут", сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "В ближайшее время отправлюсь в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска. В этом году "Честный маршрут" — юбилейный. За пять лет многое у нас на Ямале изменилось к лучшему, еще больше предстоит сделать. В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет", — написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что отдельное внимание в этой поездке планирует уделить общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их родными. "Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе. Жду сигналов и в социальных сетях. Они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите во "ВКонтакте" под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания. Обязательно включим идеи северян в наш общий честный маршрут", — подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html

салехард

ноябрьск

ямал

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Артем Смирнов

салехард, ноябрьск, ямал, дмитрий артюхов