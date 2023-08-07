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Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут" - РИА Новости, 07.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:08 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/yanao-1888706322.html
Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"
Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут" - РИА Новости, 07.08.2023
Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:08
2023-08-07T18:08
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
ноябрьск
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит название "Честный маршрут", сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "В ближайшее время отправлюсь в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска. В этом году "Честный маршрут" — юбилейный. За пять лет многое у нас на Ямале изменилось к лучшему, еще больше предстоит сделать. В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет", — написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что отдельное внимание в этой поездке планирует уделить общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их родными. "Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе. Жду сигналов и в социальных сетях. Они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите во "ВКонтакте" под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания. Обязательно включим идеи северян в наш общий честный маршрут", — подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html
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салехард, ноябрьск, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Ноябрьск, Ямал, Дмитрий Артюхов

Губернатор ЯНАО отправится в юбилейный "Честный маршрут"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправится в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска, которая носит название "Честный маршрут", сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"В ближайшее время отправлюсь в традиционную поездку по округу от Салехарда до Ноябрьска. В этом году "Честный маршрут" — юбилейный. За пять лет многое у нас на Ямале изменилось к лучшему, еще больше предстоит сделать. В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет", — написал глава региона в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что отдельное внимание в этой поездке планирует уделить общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их родными.
"Проведу открытые встречи для всех горожан. Такой диалог помогает лучше оценить обстановку в регионе. Жду сигналов и в социальных сетях. Они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите во "ВКонтакте" под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания. Обязательно включим идеи северян в наш общий честный маршрут", — подчеркнул губернатор.
 
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардНоябрьскЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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