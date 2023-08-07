https://ria.ru/20230807/vzryv-1888658840.html

В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту

В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту - РИА Новости, 07.08.2023

В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту

Турецкие СМИ сообщили о четырех раненных при взрыве в порту турецкого Дериндже, их состояние нормальное. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:29

2023-08-07T15:29

2023-08-07T16:28

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Турецкие СМИ сообщили о четырех раненных при взрыве в порту турецкого Дериндже, их состояние нормальное.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.

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турция

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция