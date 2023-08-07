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В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту - РИА Новости, 07.08.2023
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15:29 07.08.2023 (обновлено: 16:28 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888658840.html
В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту
В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту - РИА Новости, 07.08.2023
В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту
Турецкие СМИ сообщили о четырех раненных при взрыве в порту турецкого Дериндже, их состояние нормальное. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:29
2023-08-07T16:28
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Турецкие СМИ сообщили о четырех раненных при взрыве в порту турецкого Дериндже, их состояние нормальное.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции сообщили о четырех раненных при взрыве в порту

В Турции сообщили о состоянии четырех раненных при взрыве в порту в Дериндже

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Турецкие СМИ сообщили о четырех раненных при взрыве в порту турецкого Дериндже, их состояние нормальное.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.
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