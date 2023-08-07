https://ria.ru/20230807/vtb-1888636025.html

ВТБ профинансирует проект в химотрасли в рамках Кластерной инвестплатформы

ВТБ профинансирует проект в химотрасли в рамках Кластерной инвестплатформы - РИА Новости, 07.08.2023

ВТБ профинансирует проект в химотрасли в рамках Кластерной инвестплатформы

ВТБ в рамках Кластерной инвестиционной платформы на 80% профинансирует проект создания производства эмульсионного поливинилхлорида в Башкортостане, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:14

2023-08-07T14:14

2023-08-07T14:14

экономика

втб

республика башкортостан

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВТБ в рамках Кластерной инвестиционной платформы на 80% профинансирует проект создания производства эмульсионного поливинилхлорида в Башкортостане, сообщает пресс-служба банка. Проект Башкирской содовой компании, находящейся под управлением компании "Русский водород", стал первым в химической отрасли в рамках инновационной программы Минпромторга РФ "Кластерная инвестиционная платформа". Для одобрения проекта эксперты ВТБ совместно с сотрудниками компании структурировали финансовую часть сделки, обеспечили подготовку документации и сопровождение заявки, а также приняли участие в заседании межведомственной комиссии, говорится в сообщении. "Одна из ключевых задач промышленного сектора России - укрепление производственного и технологического суверенитета. Проект БСК – а здесь ВТБ профинансирует 80% - один из тех, которые нацелены на решение таких задач. Банк активно поддерживает долгосрочную стратегию внедрения инноваций в производственные процессы крупных предприятий. Бизнес может рассчитывать на партнёра в лице ВТБ, который использует экспертизу не только для обеспечения содействия со стороны государства, но и для оказания финансовой поддержки", – отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого приводятся в сообщении. Стартовавший проект предусматривает создание производства эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Э), который используется, в том числе, в строительстве, медицине, автомобильной промышленности и при производстве электроники. Как ожидается, новое предприятие сможет уже через несколько лет производить 50 тысяч тонн эмульсионного ПВХ в год, что позволит практически полностью избавиться от критической зависимости поставок данной продукции из-за рубежа, расширит линейку химической продукции с высокой добавленной стоимостью, производимую внутри страны. "Реализация проекта проходит в рамках программы развития компании на 2021-2030 годы, предполагающей диверсификацию производств, модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов. Для предприятия интеграция нового продукта в действующую производственную схему является одним из перспективных направлений развития. Благодаря существенной поддержке ВТБ мы приблизились к цели создать в стране высокотехнологичное производство, которое органично впишется в программу импортозамещения", - сказал гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Кластерная инвестиционная платформа (КИП) направлена на предоставление льготных кредитов российским промышленным предприятиям для реализации инвестпроектов по производству приоритетной продукции. Перечень приоритетной продукции утвержден Минпромторгом на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья. Целями кредита в рамках программы могут стать разработка проектной документации, приобретение производственных зданий или сырья, долгосрочная аренда земельных участков или сооружений и прочее.

https://ria.ru/20230807/vtb-1888581267.html

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республика башкортостан

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, втб, республика башкортостан