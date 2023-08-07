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ВТБ на 16% нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса
ВТБ на 16% нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 07.08.2023
ВТБ на 16% нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса
Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам первого полугодия 2023 года превысил 2,28 триллиона рублей, рост с начала года составил 16%, РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:38
2023-08-07T11:38
2023-08-07T11:38
экономика
втб
денис бортников
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам первого полугодия 2023 года превысил 2,28 триллиона рублей, рост с начала года составил 16%, сообщает банк. Портфель привлеченных средств банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 16% и достиг 2,7 триллиона рублей. При этом объем срочных ресурсов увеличился на 17% и превысил 1,9 триллиона рублей. Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Серьезную роль в развитии рынка кредитования также продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы МСБ в рамках курса на импортозамещение. За первое полугодие ВТБ заключил свыше 17,3 тысячи кредитных сделок - почти в три раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Объем предоставленных клиентам МСБ банковских гарантий за шесть месяцев увеличился на 11% и превысил 549 миллиардов рублей. "Мы рассчитываем на дальнейший рост кредитного портфеля, чему будут способствовать, в том числе, и новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов. Занимая существенную долю рынка МСБ и обслуживая более 1 миллиона активных клиентов в этом сегменте, ВТБ продолжит оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям на любом этапе развития бизнеса. Этим принципом мы руководствуемся и в подготовке к реализации проекта по интеграции банка "Открытие", который станет одним из приоритетных во втором полугодии. Мы уже запускаем новую цифровую платформу обслуживания среднего и малого бизнеса для клиентов двух банков и новых пользователей", − приводится в сообщении комментарий Бортникова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, втб, денис бортников
Экономика, ВТБ, Денис Бортников
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам первого полугодия 2023 года превысил 2,28 триллиона рублей, рост с начала года составил 16%, сообщает банк.
Портфель привлеченных средств банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 16% и достиг 2,7 триллиона рублей. При этом объем срочных ресурсов увеличился на 17% и превысил 1,9 триллиона рублей.
ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях
Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников
, влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Серьезную роль в развитии рынка кредитования также продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы МСБ в рамках курса на импортозамещение. За первое полугодие ВТБ заключил свыше 17,3 тысячи кредитных сделок - почти в три раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Объем предоставленных клиентам МСБ банковских гарантий за шесть месяцев увеличился на 11% и превысил 549 миллиардов рублей.
"Мы рассчитываем на дальнейший рост кредитного портфеля, чему будут способствовать, в том числе, и новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов. Занимая существенную долю рынка МСБ и обслуживая более 1 миллиона активных клиентов в этом сегменте, ВТБ продолжит оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям на любом этапе развития бизнеса. Этим принципом мы руководствуемся и в подготовке к реализации проекта по интеграции банка "Открытие", который станет одним из приоритетных во втором полугодии. Мы уже запускаем новую цифровую платформу обслуживания среднего и малого бизнеса для клиентов двух банков и новых пользователей", − приводится в сообщении комментарий Бортникова.