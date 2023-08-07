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Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой

Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой - РИА Новости, 07.08.2023

Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой

Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник в Вашингтоне встретится со своим иракским коллегой Сабитом Саидом аль-Аббаси, сообщили в пресс-службе оборонного... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:50

2023-08-07T18:50

2023-08-07T18:50

в мире

ллойд остин

министерство обороны сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник в Вашингтоне встретится со своим иракским коллегой Сабитом Саидом аль-Аббаси, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США. "Министр обороны Ллойд Остин примет министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси на церемонии почетного караула в Пентагоне", - говорится в релизе. Уточняется, что церемония пройдет в понедельник в 15.00 (по Вашингтону). Иные детали грядущей встречи не раскрываются.

https://ria.ru/20230806/ostrova-1888526473.html

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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, вашингтон (штат), сша, ирак