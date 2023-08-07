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Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой - РИА Новости, 07.08.2023
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18:50 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888715310.html
Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой
Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой - РИА Новости, 07.08.2023
Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой
Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник в Вашингтоне встретится со своим иракским коллегой Сабитом Саидом аль-Аббаси, сообщили в пресс-службе оборонного... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:50
2023-08-07T18:50
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
вашингтон (штат)
сша
ирак
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник в Вашингтоне встретится со своим иракским коллегой Сабитом Саидом аль-Аббаси, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США. "Министр обороны Ллойд Остин примет министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси на церемонии почетного караула в Пентагоне", - говорится в релизе. Уточняется, что церемония пройдет в понедельник в 15.00 (по Вашингтону). Иные детали грядущей встречи не раскрываются.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, вашингтон (штат), сша, ирак
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), США, Ирак
Глава Пентагона в понедельник встретится со своим иракским коллегой

Глава Пентагона Остин в понедельник встретится со своим иракским коллегой аль-Аббаси

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник в Вашингтоне встретится со своим иракским коллегой Сабитом Саидом аль-Аббаси, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США.
«
"Министр обороны Ллойд Остин примет министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси на церемонии почетного караула в Пентагоне", - говорится в релизе.
Уточняется, что церемония пройдет в понедельник в 15.00 (по Вашингтону).
Иные детали грядущей встречи не раскрываются.
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В миреЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВашингтон (штат)СШАИрак
 
 
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