https://ria.ru/20230807/voennye-1888634972.html
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:09
2023-08-07T14:09
2023-08-07T14:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ и две гаубицы на Херсонском направлении