https://ria.ru/20230807/voennye-1888634972.html

ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:09

2023-08-07T14:09

2023-08-07T14:09

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф