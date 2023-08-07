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Житель Нижегородской области собирался поджечь военкомат - РИА Новости, 07.08.2023
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17:32 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/voenkomat-1888699827.html
Житель Нижегородской области собирался поджечь военкомат
Житель Нижегородской области собирался поджечь военкомат - РИА Новости, 07.08.2023
Житель Нижегородской области собирался поджечь военкомат
Житель Нижегородской области по заданию от неизвестного собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова, но потом передумал, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:32
2023-08-07T17:32
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Житель Нижегородской области по заданию от неизвестного собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова, но потом передумал, сообщает региональное управление ФСБ. "Управлением получена информация о намерении гражданина осуществить террористический акт путем поджога военного комиссариата в городе Бор Нижегородской области. Он получил задание от неустановленного пользователя мессенджера Telegram по поджогу здания и успел изготовить 2 бутылки с зажигательной смесью "Коктейль Молотова". Однако от реализации своих намерений он отказался из опасений привлечения к уголовной ответственности и в ходе опроса выдал бутылки с зажигательной смесью сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине "объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (Теракт)". В свою очередь начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Нижегородской области Валерий Вороненко предостерег нижегородцев от злоумышленников, провоцирующих мирных граждан к поджогам военкоматов якобы под предлогом борьбы с прячущимися там мошенниками. "В Нижегородской области, к сожалению, имели место три подобных случая - двое граждан получили сроки, по третьему инциденту скоро будет проходить судебное заседание. От имени министерства обороны РФ и военного комиссариата Нижегородской области призываем жителей при получении подобных звонков незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, чтобы не стать жертвой обмана и избежать уголовной ответственности", - сказал Вороненко.
https://ria.ru/20230807/voenkomat-1888579041.html
https://ria.ru/20230804/arest-1888232559.html
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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Нижегородской области собирался поджечь военкомат

Житель Нижегородской области собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Житель Нижегородской области по заданию от неизвестного собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова, но потом передумал, сообщает региональное управление ФСБ.
"Управлением получена информация о намерении гражданина осуществить террористический акт путем поджога военного комиссариата в городе Бор Нижегородской области. Он получил задание от неустановленного пользователя мессенджера Telegram по поджогу здания и успел изготовить 2 бутылки с зажигательной смесью "Коктейль Молотова". Однако от реализации своих намерений он отказался из опасений привлечения к уголовной ответственности и в ходе опроса выдал бутылки с зажигательной смесью сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчине "объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (Теракт)".
В свою очередь начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Нижегородской области Валерий Вороненко предостерег нижегородцев от злоумышленников, провоцирующих мирных граждан к поджогам военкоматов якобы под предлогом борьбы с прячущимися там мошенниками.
"В Нижегородской области, к сожалению, имели место три подобных случая - двое граждан получили сроки, по третьему инциденту скоро будет проходить судебное заседание. От имени министерства обороны РФ и военного комиссариата Нижегородской области призываем жителей при получении подобных звонков незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, чтобы не стать жертвой обмана и избежать уголовной ответственности", - сказал Вороненко.
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