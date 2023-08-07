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В Приморье завели дело о попытке поджога военкомата
В Приморье завели дело о попытке поджога военкомата - РИА Новости, 07.08.2023
В Приморье завели дело о попытке поджога военкомата
Подозреваемый по делу о попытке поджога военкомата в Находке отправлен судом под домашний арест, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:29
2023-08-07T11:29
2023-08-07T11:29
происшествия
находка
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Подозреваемый по делу о попытке поджога военкомата в Находке отправлен судом под домашний арест, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал о задержании гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в ночь на 2 августа. Задержанный сознался в попытке сжечь здание под влиянием неких мошенников, назвавшихся следователями в телефонном разговоре с ним. По словам собеседника, мужчина метнул в здание два коктейля Молотова. Внутрь попал только один, но он не загорелся. "Второго августа 2023 года в городе Находке местный житель пытался совершить поджог здания военкомата, однако по независящим от него обстоятельствам он не смог довести задуманное до конца. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества)", - говорится в телеграм-канале приморского СУСК. В ведомстве добавили, что по подозрению в совершении преступления был задержан 52-летний местный житель. Решением суда он заключен под домашний арест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, россия, приморский край
Происшествия, Находка, Россия, Приморский край
В Приморье завели дело о попытке поджога военкомата
В Приморье завели дело о попытке поджога военкомата, подозреваемый под домашним арестом
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Подозреваемый по делу о попытке поджога военкомата в Находке отправлен судом под домашний арест, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал о задержании гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке
в ночь на 2 августа. Задержанный сознался в попытке сжечь здание под влиянием неких мошенников, назвавшихся следователями в телефонном разговоре с ним. По словам собеседника, мужчина метнул в здание два коктейля Молотова. Внутрь попал только один, но он не загорелся.
"Второго августа 2023 года в городе Находке местный житель пытался совершить поджог здания военкомата, однако по независящим от него обстоятельствам он не смог довести задуманное до конца. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества)", - говорится в телеграм-канале приморского СУСК.
В ведомстве добавили, что по подозрению в совершении преступления был задержан 52-летний местный житель. Решением суда он заключен под домашний арест.
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов