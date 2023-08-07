https://ria.ru/20230807/vkontakte-1888606454.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт

Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт - РИА Новости, 07.08.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:16

2023-08-07T13:16

2023-08-07T13:16

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762107163_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_ff9aab940ea0f45df6c957ecb0d056f7.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как давно они делали ремонт у себя дома. Варианты ответа были: делаю сейчас; в этом году; 1-5 лет назад; 5-10 лет назад; более 10-ти лет назад; никогда не делал.В итоге большинство подписчиков ответило, что они либо делают ремонт прямо сейчас, либо делали его 1-5 лет назад. За каждый из этих вариантов проголосовало одинаковое количество подписчиков — по 24%. При этом 14% опрошенных ответили, что делали ремонт 5-10 лет назад, а 16% — более 10-ти лет назад.Никогда не делали ремонт около 10% пользователей, и лишь 8% делали ремонт в этом году. В комментариях некоторые пользователи отметили, что предпочитают делать ремонт не самостоятельно, а доверить его профессионалам.Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте