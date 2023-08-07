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Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт - РИА Новости, 07.08.2023
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13:16 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/vkontakte-1888606454.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт
Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт - РИА Новости, 07.08.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:16
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как давно они делали ремонт у себя дома. Варианты ответа были: делаю сейчас; в этом году; 1-5 лет назад; 5-10 лет назад; более 10-ти лет назад; никогда не делал.В итоге большинство подписчиков ответило, что они либо делают ремонт прямо сейчас, либо делали его 1-5 лет назад. За каждый из этих вариантов проголосовало одинаковое количество подписчиков — по 24%. При этом 14% опрошенных ответили, что делали ремонт 5-10 лет назад, а 16% — более 10-ти лет назад.Никогда не делали ремонт около 10% пользователей, и лишь 8% делали ремонт в этом году. В комментариях некоторые пользователи отметили, что предпочитают делать ремонт не самостоятельно, а доверить его профессионалам.Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир.
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60
353
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как давно они делали ремонт

© Depositphotos.com / tkemotРемонт в квартире
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Depositphotos.com / tkemot
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как давно они делали ремонт у себя дома. Варианты ответа были: делаю сейчас; в этом году; 1-5 лет назад; 5-10 лет назад; более 10-ти лет назад; никогда не делал.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они либо делают ремонт прямо сейчас, либо делали его 1-5 лет назад. За каждый из этих вариантов проголосовало одинаковое количество подписчиков — по 24%. При этом 14% опрошенных ответили, что делали ремонт 5-10 лет назад, а 16% — более 10-ти лет назад.
Никогда не делали ремонт около 10% пользователей, и лишь 8% делали ремонт в этом году.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что предпочитают делать ремонт не самостоятельно, а доверить его профессионалам.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир.
 
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