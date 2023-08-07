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ВСУ не признают вину по делу о погибшем на фронте мобилизованном эпилептике
ВСУ не признают вину по делу о погибшем на фронте мобилизованном эпилептике - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ не признают вину по делу о погибшем на фронте мобилизованном эпилептике
Комментарии о смерти мобилизованного в Одесской области инвалида детства с эпилепсией, который погиб на фронте в результате приступа, должны предоставить в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:06
2023-08-07T15:06
2023-08-07T15:06
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Комментарии о смерти мобилизованного в Одесской области инвалида детства с эпилепсией, который погиб на фронте в результате приступа, должны предоставить в больнице, где он проходил комиссию, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Издание "Страна.ua" в понедельник сообщило, что в Одесской области мобилизовали инвалида детства с эпилепсией и отправили на фронт. Там у него случился приступ и он погиб. "Борис был местным добряком, которого знало все село. Работал на местном рынке, зарабатывал копейку на жизнь. Мужчине было 29 лет. Даже не было паспорта", – приводит издание слова местных жителей. При этом, сообщает издание, в оперкомандовании "Юг" заявляют, что военкомат получил от больницы документы, что мужчина здоров и пригоден к военной службе. Сам территориальный центр комплектования (ТЦК) ситуацию не комментирует. "Было решение медицинской комиссии. ТЦК (военкомат - ред.) принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", - приводит слова Гуменюк "Страна.ua".
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в мире, одесская область, страна.ua, украина, здоровье - общество
В мире, Одесская область, Страна.ua, Украина, Здоровье - Общество
ВСУ не признают вину по делу о погибшем на фронте мобилизованном эпилептике
ВСУ не признают вину по делу о погибшем на фронте мобилизованном инвалиде детства
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Комментарии о смерти мобилизованного в Одесской области инвалида детства с эпилепсией, который погиб на фронте в результате приступа, должны предоставить в больнице, где он проходил комиссию, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
Издание "Страна.ua
" в понедельник сообщило, что в Одесской области мобилизовали инвалида детства с эпилепсией и отправили на фронт. Там у него случился приступ и он погиб.
«
"Борис был местным добряком, которого знало все село. Работал на местном рынке, зарабатывал копейку на жизнь. Мужчине было 29 лет. Даже не было паспорта", – приводит издание слова местных жителей.
При этом, сообщает издание, в оперкомандовании "Юг" заявляют, что военкомат получил от больницы документы, что мужчина здоров и пригоден к военной службе. Сам территориальный центр комплектования (ТЦК) ситуацию не комментирует. "Было решение медицинской комиссии. ТЦК (военкомат - ред.) принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", - приводит слова Гуменюк "Страна.ua".