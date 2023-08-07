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Жительница Казани, избившая малолетнюю дочь, получила четыре года колонии - РИА Новости, 07.08.2023
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14:59 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/video-1888647414.html
Жительница Казани, избившая малолетнюю дочь, получила четыре года колонии
Жительница Казани, избившая малолетнюю дочь, получила четыре года колонии - РИА Новости, 07.08.2023
Жительница Казани, избившая малолетнюю дочь, получила четыре года колонии
Жительница Казани, истязавшая полуторагодовалую дочь и отправившая видео с избиением отцу девочки, получила 4 года колонии, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:59
2023-08-07T14:59
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Жительница Казани, истязавшая полуторагодовалую дочь и отправившая видео с избиением отцу девочки, получила 4 года колонии, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 22 ноября подсудимая, поругавшись с сожителем, нанесла их общей полуторагодовалой дочери удары руками и ногами по различным частям тела, после чего выставила в летней одежде на неотапливаемый балкон. Происходящее мать снимала на камеру мобильного телефона, отправив запись сожителю. Видео попало в сеть, после чего в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего". Его расследование находилось на контроле в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20230806/draka-1888460065.html
https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Казани, избившая малолетнюю дочь, получила четыре года колонии

Жительница Казани, избившая дочь и отправившая видео отцу, получила четыре года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Жительница Казани, истязавшая полуторагодовалую дочь и отправившая видео с избиением отцу девочки, получила 4 года колонии, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
«
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Забайкалье пьяная компания избила участника спецоперации
6 августа, 13:42
Следствием и судом установлено, что 22 ноября подсудимая, поругавшись с сожителем, нанесла их общей полуторагодовалой дочери удары руками и ногами по различным частям тела, после чего выставила в летней одежде на неотапливаемый балкон.
Происходящее мать снимала на камеру мобильного телефона, отправив запись сожителю. Видео попало в сеть, после чего в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего".
Его расследование находилось на контроле в центральном аппарате СК России.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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