https://ria.ru/20230807/vetnam-1888551636.html
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней - РИА Новости, 07.08.2023
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
Тяжелые ливни вызвали внезапные наводнения и оползни в северных провинциях Вьетнама, в результате чего погибли семь человек, сообщает вьетнамская газета Vietnam РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:17
2023-08-07T09:17
2023-08-07T09:17
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тяжелые ливни вызвали внезапные наводнения и оползни в северных провинциях Вьетнама, в результате чего погибли семь человек, сообщает вьетнамская газета Vietnam News. По ее данным, двое из погибших были маленькими детьми 2021 и 2023 годов рождения. Трое человек получили тяжелые ранения из-за оползней. Были заблокированы многочисленные дороги, а также нанесен значительный ущерб имуществу и инфраструктуре. "В отчете комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий и проведению поисково-спасательных операций провинции Йенбай говорится, что проливной дождь привел к внезапным наводнениям... Наводнение повредило 31 дом и участок национальной автомагистрали", - сообщает издание. Больше всего пострадали деревни Монг Канг, Кхоен Он, Монг Ким, Та Хоа и Та Мунг, поскольку на их территории было уничтожено более 140 гектаров рисовых полей, грядок овощей и рыбных прудов, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 8 миллиардов донгов (377 тысяч долларов). Местным властям было поручено принять меры для защиты шахт, водохранилищ и плотин, особенно в отношении малых гидроэлектростанций. Им также было предписано организовать постоянный отряд для регулирования и разрешения потенциальных инцидентов.
https://ria.ru/20230806/soobschenie-1888419822.html
https://ria.ru/20230731/pekin-1887329682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вьетнам
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама ливни вызвали внезапные наводнения и оползни, погибли семь человек
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Тяжелые ливни вызвали внезапные наводнения и оползни в северных провинциях Вьетнама, в результате чего погибли семь человек, сообщает вьетнамская газета Vietnam News
.
По ее данным, двое из погибших были маленькими детьми 2021 и 2023 годов рождения. Трое человек получили тяжелые ранения из-за оползней. Были заблокированы многочисленные дороги, а также нанесен значительный ущерб имуществу и инфраструктуре.
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"В отчете комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий и проведению поисково-спасательных операций провинции Йенбай говорится, что проливной дождь привел к внезапным наводнениям... Наводнение повредило 31 дом и участок национальной автомагистрали", - сообщает издание.
Больше всего пострадали деревни Монг Канг, Кхоен Он, Монг Ким, Та Хоа и Та Мунг, поскольку на их территории было уничтожено более 140 гектаров рисовых полей, грядок овощей и рыбных прудов, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 8 миллиардов донгов (377 тысяч долларов).
Местным властям было поручено принять меры для защиты шахт, водохранилищ и плотин, особенно в отношении малых гидроэлектростанций. Им также было предписано организовать постоянный отряд для регулирования и разрешения потенциальных инцидентов.
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