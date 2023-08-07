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Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге - РИА Новости, 07.08.2023
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05:21 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/veloprobege-1888538436.html
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге - РИА Новости, 07.08.2023
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:21
2023-08-07T05:21
общество
уфа
михаил мурашко
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости. Группа велосипедистов во главе с Мурашко отправилась на велопробег по живописным местам Уфы. Длина маршрута составляет около 5 километров. Мурашко находится с рабочим визитом в Уфе, где пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.
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общество, уфа, михаил мурашко
Общество, Уфа, Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге

Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге в Уфе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВелопробег
Велопробег - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Велопробег. Архивное фото
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости.
Группа велосипедистов во главе с Мурашко отправилась на велопробег по живописным местам Уфы. Длина маршрута составляет около 5 километров.
Мурашко находится с рабочим визитом в Уфе, где пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.
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