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Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге - РИА Новости, 07.08.2023
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:21
2023-08-07T05:21
2023-08-07T05:21
общество
уфа
михаил мурашко
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости. Группа велосипедистов во главе с Мурашко отправилась на велопробег по живописным местам Уфы. Длина маршрута составляет около 5 километров. Мурашко находится с рабочим визитом в Уфе, где пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.
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общество, уфа, михаил мурашко
Общество, Уфа, Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге
Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге в Уфе