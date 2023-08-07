https://ria.ru/20230807/veloprobege-1888538436.html

Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге

Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге - РИА Новости, 07.08.2023

Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T05:21

2023-08-07T05:21

2023-08-07T05:21

общество

уфа

михаил мурашко

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УФА, 7 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Уфу принял участие в велопробеге, передаёт корреспондент РИА Новости. Группа велосипедистов во главе с Мурашко отправилась на велопробег по живописным местам Уфы. Длина маршрута составляет около 5 километров. Мурашко находится с рабочим визитом в Уфе, где пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.

https://ria.ru/20230804/gripp-1888162454.html

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2023

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общество, уфа, михаил мурашко