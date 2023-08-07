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В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий урагана
В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий урагана - РИА Новости, 07.08.2023
В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий урагана
Режим ЧС введен в Чувашии для ликвидации последствий урагана, сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:23
2023-08-07T16:23
2023-08-07T16:23
происшествия
олег николаев (политик)
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Чувашии для ликвидации последствий урагана, сообщил глава региона Олег Николаев. Ранее сообщалось, что в результате обрушившегося 29 июля на Чувашию ураганного ветра, грозы, ливня и града без света частично остались 89 населенных пунктов. Повалено 34 дерева, повреждены 11 опор ЛЭП, кровли 12 жилых домов и объектов, одна воздушная линия газопровода к частному жилому дому. "Принято решение о введении режима ЧС для ликвидации последствий града и шквалистого ветра 28-29 июля. Это позволит в кратчайшие сроки довести денежные средства для восстановления объектов. По предварительной оценке, только в социальной сфере ущерб составил порядка 11 миллионов рублей", - написал Николаев в своем telegram-канале.
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происшествия, олег николаев (политик), жкх
Происшествия, Олег Николаев (политик), ЖКХ
В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий урагана
В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий града и шквалистого ветра