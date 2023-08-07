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Зеленский надеется, что папа Франциск поддержит украинскую "формулу мира" - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888658591.html
Зеленский надеется, что папа Франциск поддержит украинскую "формулу мира"
Зеленский надеется, что папа Франциск поддержит украинскую "формулу мира" - РИА Новости, 07.08.2023
Зеленский надеется, что папа Франциск поддержит украинскую "формулу мира"
Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion выразил надежду, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:28
2023-08-07T15:28
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion выразил надежду, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки украинской "формулы мира". "Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать... Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине", - заявил Зеленский в ответ на вопрос журналиста, надеется ли он встретиться с понтификом. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания. Во время интервью Владимир Зеленский также высоко отметил работу главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи в качестве папского посланника по урегулированию украинского конфликта. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230804/deti-1888162993.html
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украина, в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский надеется, что папа Франциск поддержит украинскую "формулу мира"

Зеленский надеется, что папа Франциск посетит Украину и обсудит его "формулу мира"

© AP Photo / Vatican NewsПапа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Vatican News
Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion выразил надежду, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки украинской "формулы мира".
"Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать... Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине", - заявил Зеленский в ответ на вопрос журналиста, надеется ли он встретиться с понтификом. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания.
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Во время интервью Владимир Зеленский также высоко отметил работу главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи в качестве папского посланника по урегулированию украинского конфликта.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.
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