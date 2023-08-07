https://ria.ru/20230807/ukraina-1888657882.html
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.08.2023
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:24
2023-08-07T15:24
2023-08-07T15:52
специальная военная операция на украине
россия
китай
москва
сергей лавров
оон
брикс
шос
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в МИД России."Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки… Был затронут ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Главы внешнеполитических ведомств России и Китая высоко оценили развитие двусторонних отношений, их устойчивость и позитивную динамику в условиях глобальной геополитической нестабильности."Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов", - заявили в российском дипведомстве.Министры иностранных дел России и Китая также положительно оценили взаимодействие Москвы и Пекина в международных организациях, включая ООН, БРИКС и ШОС."Контакт глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам", - говорится в заявлении МИД России.Кроме того, глава МИД РФ поздравил Ван И с его назначением на пост министра иностранных дел КНР."Лавров поздравил китайского коллегу с недавним назначением на пост главы МИД КНР и пожелал новых успехов в его ответственной работе", - заявили в МИД РФ.
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россия, китай, москва, сергей лавров, оон, брикс, шос, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, Москва, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, ШОС, Ван И (политик)
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили украинский кризис и сотрудничество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в МИД России.
"Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки… Был затронут ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Главы внешнеполитических ведомств России и Китая высоко оценили развитие двусторонних отношений, их устойчивость и позитивную динамику в условиях глобальной геополитической нестабильности.
"Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов", - заявили в российском дипведомстве.
Министры иностранных дел России и Китая также положительно оценили взаимодействие Москвы
и Пекина
в международных организациях, включая ООН
, БРИКС
и ШОС
.
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"Контакт глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам", - говорится в заявлении МИД России.
Кроме того, глава МИД РФ поздравил Ван И с его назначением на пост министра иностранных дел КНР.
"Лавров поздравил китайского коллегу с недавним назначением на пост главы МИД КНР и пожелал новых успехов в его ответственной работе", - заявили в МИД РФ.
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