https://ria.ru/20230807/ukraina-1888657882.html

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.08.2023

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:24

2023-08-07T15:24

2023-08-07T15:52

специальная военная операция на украине

россия

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оон

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шос

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили по телефону украинский кризис, а также вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в МИД России."Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки… Был затронут ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Главы внешнеполитических ведомств России и Китая высоко оценили развитие двусторонних отношений, их устойчивость и позитивную динамику в условиях глобальной геополитической нестабильности."Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов", - заявили в российском дипведомстве.Министры иностранных дел России и Китая также положительно оценили взаимодействие Москвы и Пекина в международных организациях, включая ООН, БРИКС и ШОС."Контакт глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам", - говорится в заявлении МИД России.Кроме того, глава МИД РФ поздравил Ван И с его назначением на пост министра иностранных дел КНР."Лавров поздравил китайского коллегу с недавним назначением на пост главы МИД КНР и пожелал новых успехов в его ответственной работе", - заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230706/kitay-1882556710.html

https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

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китай

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россия, китай, москва, сергей лавров, оон, брикс, шос, ван и (политик)