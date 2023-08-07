https://ria.ru/20230807/ukraina-1888633836.html

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:05

2023-08-07T14:05

2023-08-07T14:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.На запорожском направлении, в частности, отметили в Минобороны, умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. В районе населенного пункта Новоселовка пресечена деятельность украинской ДРГ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка."За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность