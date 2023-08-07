https://ria.ru/20230807/ukraina-1888633836.html
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:05
2023-08-07T14:05
2023-08-07T14:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.На запорожском направлении, в частности, отметили в Минобороны, умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. В районе населенного пункта Новоселовка пресечена деятельность украинской ДРГ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка."За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Минобороны: российские ВС отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины
продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.
На запорожском направлении, в частности, отметили в Минобороны, умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. В районе населенного пункта Новоселовка пресечена деятельность украинской ДРГ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка.
"За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине