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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 07.08.2023 (обновлено: 14:20 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888633836.html
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:05
2023-08-07T14:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.На запорожском направлении, в частности, отметили в Минобороны, умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. В районе населенного пункта Новоселовка пресечена деятельность украинской ДРГ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка."За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

Минобороны: российские ВС отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Войска Украины на запорожском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.
На запорожском направлении, в частности, отметили в Минобороны, умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. В районе населенного пункта Новоселовка пресечена деятельность украинской ДРГ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка.
"За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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