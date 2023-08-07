"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
Пользователи Twitter шокированы угрозой Зеленского "оставить Россию без судов"
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского "оставить Россию без судов".
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"Скованный и бьющийся в отчаянии человек", — считает пользователь.
"Если он попытается воплотить в жизнь свою угрозу, его страна исчезнет с карты", — написали в комментариях.
"Наверное, употребил слишком много белого порошка, перед тем как делать такие заявления", — сыронизировал участник дискуссии.
"Пристрастие к наркотикам — это ужасно", — напомнили в беседе.
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"Зеленский — чистое зло и несет ответственность за десятки тысяч погибших", — резюмировали пользователи.
Президент Украины в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия "останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия соглашения в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно отмечал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.