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"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 07.08.2023
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20:44 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/ugroza-1888733215.html
"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 07.08.2023
"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского "оставить Россию без судов". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:44
2023-08-07T20:44
политика
россия
украина
черное море
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского "оставить Россию без судов"."Скованный и бьющийся в отчаянии человек", — считает пользователь."Если он попытается воплотить в жизнь свою угрозу, его страна исчезнет с карты", — написали в комментариях."Наверное, употребил слишком много белого порошка, перед тем как делать такие заявления", — сыронизировал участник дискуссии."Пристрастие к наркотикам — это ужасно", — напомнили в беседе."Зеленский — чистое зло и несет ответственность за десятки тысяч погибших", — резюмировали пользователи.Президент Украины в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия "останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия соглашения в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно отмечал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
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политика, россия, украина, черное море, владимир зеленский, владимир путин, оон
Политика, Россия, Украина, Черное море, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

Пользователи Twitter шокированы угрозой Зеленского "оставить Россию без судов"

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского "оставить Россию без судов".
«
"Скованный и бьющийся в отчаянии человек", — считает пользователь.
"Если он попытается воплотить в жизнь свою угрозу, его страна исчезнет с карты", — написали в комментариях.
"Наверное, употребил слишком много белого порошка, перед тем как делать такие заявления", — сыронизировал участник дискуссии.
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"Пристрастие к наркотикам — это ужасно", — напомнили в беседе.
«
"Зеленский — чистое зло и несет ответственность за десятки тысяч погибших", — резюмировали пользователи.
Президент Украины в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия "останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки".
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия соглашения в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно отмечал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
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