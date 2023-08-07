https://ria.ru/20230807/ugroza-1888733215.html

"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 07.08.2023

"Исчезнете с карты". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского "оставить Россию без судов". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:44

2023-08-07T20:44

2023-08-07T20:44

политика

россия

украина

черное море

владимир зеленский

владимир путин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского "оставить Россию без судов"."Скованный и бьющийся в отчаянии человек", — считает пользователь."Если он попытается воплотить в жизнь свою угрозу, его страна исчезнет с карты", — написали в комментариях."Наверное, употребил слишком много белого порошка, перед тем как делать такие заявления", — сыронизировал участник дискуссии."Пристрастие к наркотикам — это ужасно", — напомнили в беседе."Зеленский — чистое зло и несет ответственность за десятки тысяч погибших", — резюмировали пользователи.Президент Украины в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия "останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия соглашения в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно отмечал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230807/tank-1888716607.html

https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888704204.html

https://ria.ru/20230807/vzryv-1888659359.html

россия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, черное море, владимир зеленский, владимир путин, оон