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Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО - РИА Новости, 07.08.2023
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15:55 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/uchastnik-1888664954.html
Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО
Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО - РИА Новости, 07.08.2023
Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания в селе Нерчинский Завод. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:55
2023-08-07T15:55
происшествия
россия
александр осипов
чита
забайкальский край
здоровье - общество
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ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания в селе Нерчинский Завод. В воскресенье губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу. "В Краевой клинической больнице в Чите навестил Михаила, которого жестоко избили в Нерчинско-Заводском районе. Он находится в отделении нейрохирургии. Состояние у пострадавшего удовлетворительное. Ему проводят дополнительные обследования. Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено", - написал в телеграм-канале Осипов. Он отметил, что врачи проведут еще ряд осмотров, после которых определят дальнейшую тактику лечения. "Медперсонал говорит, что Михаил очень крепкий и сильный духом человек", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230801/naemniki-1887496542.html
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происшествия, россия, александр осипов, чита, забайкальский край, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Александр Осипов, Чита, Забайкальский край, Здоровье - Общество
Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО

Глава Забайкалья Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания

© Фото : Александр Осипов / TelegramГубернатор Забайкальского края Александр Осипов и участник СВО Михаил, который подвергся нападению в Нерчинско-Заводском районе
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и участник СВО Михаил, который подвергся нападению в Нерчинско-Заводском районе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Александр Осипов / Telegram
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и участник СВО Михаил, который подвергся нападению в Нерчинско-Заводском районе
Читать ria.ru в
ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания в селе Нерчинский Завод.
В воскресенье губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу.
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"В Краевой клинической больнице в Чите навестил Михаила, которого жестоко избили в Нерчинско-Заводском районе. Он находится в отделении нейрохирургии. Состояние у пострадавшего удовлетворительное. Ему проводят дополнительные обследования. Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено", - написал в телеграм-канале Осипов.
Он отметил, что врачи проведут еще ряд осмотров, после которых определят дальнейшую тактику лечения. "Медперсонал говорит, что Михаил очень крепкий и сильный духом человек", - добавил губернатор.
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