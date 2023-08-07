Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО
Глава Забайкалья Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания
© Фото : Александр Осипов / TelegramГубернатор Забайкальского края Александр Осипов и участник СВО Михаил, который подвергся нападению в Нерчинско-Заводском районе
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и участник СВО Михаил, который подвергся нападению в Нерчинско-Заводском районе
ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания в селе Нерчинский Завод.
В воскресенье губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу.
«
"В Краевой клинической больнице в Чите навестил Михаила, которого жестоко избили в Нерчинско-Заводском районе. Он находится в отделении нейрохирургии. Состояние у пострадавшего удовлетворительное. Ему проводят дополнительные обследования. Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено", - написал в телеграм-канале Осипов.
Он отметил, что врачи проведут еще ряд осмотров, после которых определят дальнейшую тактику лечения. "Медперсонал говорит, что Михаил очень крепкий и сильный духом человек", - добавил губернатор.