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Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО

Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО - РИА Новости, 07.08.2023

Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания в селе Нерчинский Завод. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:55

2023-08-07T15:55

2023-08-07T15:55

происшествия

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александр осипов

чита

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ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице участника СВО, которого избила пьяная компания в селе Нерчинский Завод. В воскресенье губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Глава региона поручил отправить участника СВО на лечение в Читу. "В Краевой клинической больнице в Чите навестил Михаила, которого жестоко избили в Нерчинско-Заводском районе. Он находится в отделении нейрохирургии. Состояние у пострадавшего удовлетворительное. Ему проводят дополнительные обследования. Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено", - написал в телеграм-канале Осипов. Он отметил, что врачи проведут еще ряд осмотров, после которых определят дальнейшую тактику лечения. "Медперсонал говорит, что Михаил очень крепкий и сильный духом человек", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230801/naemniki-1887496542.html

https://ria.ru/20230730/pokhischenie-1887160712.html

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происшествия, россия, александр осипов, чита, забайкальский край, здоровье - общество