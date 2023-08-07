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В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу - РИА Новости, 07.08.2023
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21:22 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888737593.html
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу - РИА Новости, 07.08.2023
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу
Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:22
2023-08-07T21:22
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа". По данным следствия, 28-летняя Натия Бахтадзе была убита местным жителем, 25-летним Айнаром Цвижбой. Он сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. "Цвижба, подозреваемый в убийстве Бахтадзхе, заключен под стражу на два месяца на время следствия. Поиски тела девушки продолжаются", - говорится в сообщении. В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, местные жители, кинологи. Информация об исчезновении девушки появилась в конце июля. Ее мать опубликовала обращение к президенту Абхазии Аслану Бжании с призывом помочь в поисках.
https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887545069.html
https://ria.ru/20230722/rebenok-1885642710.html
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абхазия, аслан бжания
Абхазия, Аслан Бжания
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу

В Галском районе Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу

© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Абхазии
Полицейский автомобиль в Абхазии - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Полицейский автомобиль в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа".
По данным следствия, 28-летняя Натия Бахтадзе была убита местным жителем, 25-летним Айнаром Цвижбой. Он сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
СК просит заключить под стражу подозреваемых в убийстве в Карелии
1 августа, 11:36
«
"Цвижба, подозреваемый в убийстве Бахтадзхе, заключен под стражу на два месяца на время следствия. Поиски тела девушки продолжаются", - говорится в сообщении.
В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, местные жители, кинологи.
Информация об исчезновении девушки появилась в конце июля. Ее мать опубликовала обращение к президенту Абхазии Аслану Бжании с призывом помочь в поисках.
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22 июля, 08:55
 
АбхазияАслан Бжания
 
 
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