https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888737593.html

В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу

В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу - РИА Новости, 07.08.2023

В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу

Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:22

2023-08-07T21:22

2023-08-07T21:22

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа". По данным следствия, 28-летняя Натия Бахтадзе была убита местным жителем, 25-летним Айнаром Цвижбой. Он сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. "Цвижба, подозреваемый в убийстве Бахтадзхе, заключен под стражу на два месяца на время следствия. Поиски тела девушки продолжаются", - говорится в сообщении. В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, местные жители, кинологи. Информация об исчезновении девушки появилась в конце июля. Ее мать опубликовала обращение к президенту Абхазии Аслану Бжании с призывом помочь в поисках.

https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887545069.html

https://ria.ru/20230722/rebenok-1885642710.html

абхазия

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абхазия, аслан бжания