https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888737593.html
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу - РИА Новости, 07.08.2023
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу
Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:22
2023-08-07T21:22
2023-08-07T21:22
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа". По данным следствия, 28-летняя Натия Бахтадзе была убита местным жителем, 25-летним Айнаром Цвижбой. Он сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. "Цвижба, подозреваемый в убийстве Бахтадзхе, заключен под стражу на два месяца на время следствия. Поиски тела девушки продолжаются", - говорится в сообщении. В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, местные жители, кинологи. Информация об исчезновении девушки появилась в конце июля. Ее мать опубликовала обращение к президенту Абхазии Аслану Бжании с призывом помочь в поисках.
https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887545069.html
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абхазия, аслан бжания
В Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу
В Галском районе Абхазии подозреваемого в убийстве девушки заключили под стражу
СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки, которую ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур в Галском районе Абхазии, заключен под стражу, сообщает "Гал-Медиа".
По данным следствия, 28-летняя Натия Бахтадзе была убита местным жителем, 25-летним Айнаром Цвижбой. Он сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур.
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«
"Цвижба, подозреваемый в убийстве Бахтадзхе, заключен под стражу на два месяца на время следствия. Поиски тела девушки продолжаются", - говорится в сообщении.
В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, местные жители, кинологи.
Информация об исчезновении девушки появилась в конце июля. Ее мать опубликовала обращение к президенту Абхазии Аслану Бжании
с призывом помочь в поисках.
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