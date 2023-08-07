https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888703923.html

На Кубани полиция разыграла убийство супругов для поимки ревнивой заказчицы

На Кубани полиция разыграла убийство супругов для поимки ревнивой заказчицы - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани полиция разыграла убийство супругов для поимки ревнивой заказчицы

На Кубани полиция разыграла убийство супругов для поимки местной жительницы, заказавшей двойное убийство из-за измены мужа, рассказала журналистам представитель РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:52

2023-08-07T17:52

2023-08-07T20:08

россия

ирина волк

новороссийск

происшествия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Кубани полиция разыграла убийство супругов для поимки местной жительницы, заказавшей двойное убийство из-за измены мужа, рассказала журналистам представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, полицейские получили информацию, что "56-летняя жительница станицы Черноморской подыскивает человека, готового за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей убить ее знакомого с супругой". В качестве киллера выступил полицейский. При личной встрече заказчица рассказала ему о маршруте передвижения супругов, описала их внешность, обозначила время, место и способ совершения убийства. В качестве задатка женщина передала 50 тысяч рублей, добавила Волк. "Все дальнейшие действия проходили под контролем полицейских. Они загримировали супругов и в лесополосе на окраине поселка Ильское подожгли старый снятый с учета автомобиль, а затем сделали постановочные фотографии. Заказчица поверила в подлинность снимков и в одном из кафе в городе Новороссийске перевела "исполнителю" еще часть суммы. В этот момент она была задержана сотрудниками полиции", — сказала представитель ведомства. Задержанную заключили под стражу по делу о покушении на убийство. Близкий к следствию источник уточнил агентству, что жертвами должны были стать "любовница ее мужа и заодно муж любовницы".

https://ria.ru/20220907/strelba-1815233202.html

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россия, ирина волк, новороссийск, происшествия