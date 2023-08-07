https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888592248.html
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 07.08.2023
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:18
2023-08-07T12:18
2023-08-07T13:26
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области", — говорится в публикации.Информация о пропаже ребенка 2008 года рождения появилась в минувшую субботу. По версии следствия, вечером четвертого августа девочка вышла из дома в поселке Разумное на прогулку. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли следователи и полицейские в воскресенье.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что мертвого ребенка обнаружили на кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В ближайшее время задержанного доставят к следователю, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
https://ria.ru/20230804/tragediya-1888096786.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки