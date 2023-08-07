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В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 07.08.2023
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12:18 07.08.2023 (обновлено: 13:26 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888592248.html
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 07.08.2023
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:18
2023-08-07T13:26
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области", — говорится в публикации.Информация о пропаже ребенка 2008 года рождения появилась в минувшую субботу. По версии следствия, вечером четвертого августа девочка вышла из дома в поселке Разумное на прогулку. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли следователи и полицейские в воскресенье.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что мертвого ребенка обнаружили на кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В ближайшее время задержанного доставят к следователю, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
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белгородская область
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белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«
"Установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области", — говорится в публикации.
Информация о пропаже ребенка 2008 года рождения появилась в минувшую субботу. По версии следствия, вечером четвертого августа девочка вышла из дома в поселке Разумное на прогулку. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли следователи и полицейские в воскресенье.
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что мертвого ребенка обнаружили на кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В ближайшее время задержанного доставят к следователю, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
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