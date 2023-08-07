https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888592248.html

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 07.08.2023

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:18

2023-08-07T12:18

2023-08-07T13:26

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области", — говорится в публикации.Информация о пропаже ребенка 2008 года рождения появилась в минувшую субботу. По версии следствия, вечером четвертого августа девочка вышла из дома в поселке Разумное на прогулку. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли следователи и полицейские в воскресенье.Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что мертвого ребенка обнаружили на кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В ближайшее время задержанного доставят к следователю, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

https://ria.ru/20230804/tragediya-1888096786.html

белгородская область

россия

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белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия