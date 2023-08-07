https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html

В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу

В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу - РИА Новости, 07.08.2023

В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу

Шестнадцатилетний подросток сознался в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил помощник руководителя регионального... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:53

2023-08-07T10:53

2023-08-07T11:55

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток сознался в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга."По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном", — сказал представитель главка.Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье вечером в квартире дома по улице Надеждинской.Как отметил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить ссору не смогли."По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли", — уточнил он.Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях и что конкретно могло стать точной причиной происшествия. В свою очередь, прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела, также ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230807/motovezdekhod-1888568071.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург