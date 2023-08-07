Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 07.08.2023 (обновлено: 11:55 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу
В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу - РИА Новости, 07.08.2023
В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу
Шестнадцатилетний подросток сознался в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил помощник руководителя регионального... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:53
2023-08-07T11:55
происшествия
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток сознался в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга."По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном", — сказал представитель главка.Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье вечером в квартире дома по улице Надеждинской.Как отметил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить ссору не смогли."По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли", — уточнил он.Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях и что конкретно могло стать точной причиной происшествия. В свою очередь, прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела, также ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230807/motovezdekhod-1888568071.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу

СК: в Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу на почве ревности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток сознался в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.
"По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном", — сказал представитель главка.
Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье вечером в квартире дома по улице Надеждинской.
Как отметил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить ссору не смогли.
"По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли", — уточнил он.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях и что конкретно могло стать точной причиной происшествия.
В свою очередь, прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела, также ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе
Вчера, 10:43
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала