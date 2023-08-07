Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии канонической УПЦ
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы главу Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы имевшее место посягательство на территориальную целостность Украины, заявили в офисе генпрокурора.
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"К пяти годам лишения свободы приговорен глава Тульчинской епархии УПЦ… Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, опубликованном в его телеграм-канале.
В ведомстве утверждают, что в январе 2022 года митрополит якобы разместил на веб-сайте епархии авторскую статью о господствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ, которая является раскольнической структурой. Имя священнослужителя, о котором идет речь, в сообщении не называют. По информации Союза православных журналистов, речь идет о митрополите Ионафане.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".