https://ria.ru/20230807/tyurma-1888716950.html

Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии

Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии - РИА Новости, 07.08.2023

Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии

Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы главу Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы имевшее место... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:57

2023-08-07T18:57

2023-08-07T23:34

украина

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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религия

религия

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы главу Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы имевшее место посягательство на территориальную целостность Украины, заявили в офисе генпрокурора. "К пяти годам лишения свободы приговорен глава Тульчинской епархии УПЦ… Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, опубликованном в его телеграм-канале.В ведомстве утверждают, что в январе 2022 года митрополит якобы разместил на веб-сайте епархии авторскую статью о господствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ, которая является раскольнической структурой. Имя священнослужителя, о котором идет речь, в сообщении не называют. По информации Союза православных журналистов, речь идет о митрополите Ионафане. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

https://ria.ru/20230801/prikhozhane-1887637780.html

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украина, московский патриархат, ситуация вокруг упц, россия, религия