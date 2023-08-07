Рейтинг@Mail.ru
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:57 07.08.2023 (обновлено: 23:34 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/tyurma-1888716950.html
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии - РИА Новости, 07.08.2023
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии
Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы главу Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы имевшее место... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:57
2023-08-07T23:34
украина
московский патриархат
ситуация вокруг упц
россия
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы главу Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы имевшее место посягательство на территориальную целостность Украины, заявили в офисе генпрокурора. &quot;К пяти годам лишения свободы приговорен глава Тульчинской епархии УПЦ… Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины&quot;, - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, опубликованном в его телеграм-канале.В ведомстве утверждают, что в январе 2022 года митрополит якобы разместил на веб-сайте епархии авторскую статью о господствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ, которая является раскольнической структурой. Имя священнослужителя, о котором идет речь, в сообщении не называют. По информации Союза православных журналистов, речь идет о митрополите Ионафане. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html
https://ria.ru/20230801/prikhozhane-1887637780.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, московский патриархат, ситуация вокруг упц, россия, религия
Украина, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Религия, Религия
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии

Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии канонической УПЦ

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы главу Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за якобы имевшее место посягательство на территориальную целостность Украины, заявили в офисе генпрокурора.
«

"К пяти годам лишения свободы приговорен глава Тульчинской епархии УПЦ… Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, опубликованном в его телеграм-канале.

Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского
29 июля, 03:59
В ведомстве утверждают, что в январе 2022 года митрополит якобы разместил на веб-сайте епархии авторскую статью о господствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ, которая является раскольнической структурой. Имя священнослужителя, о котором идет речь, в сообщении не называют. По информации Союза православных журналистов, речь идет о митрополите Ионафане.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Храм Украинской православной церкви в городе Хмельницкий - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников
1 августа, 16:23
 
РелигияУкраинаМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала