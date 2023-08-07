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Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
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08:07 07.08.2023 (обновлено: 08:34 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/turtsiya-1888545521.html
Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Анкара продолжает диалог с западными партнерами по возобновлению черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:07
2023-08-07T08:34
в мире
турция
анкара (провинция)
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Анкара продолжает диалог с западными партнерами по возобновлению черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "Конечно, ведется. Параллельно мы ведем диалог и с российской стороной, с конкретными ведомствами. Господин президент (Тайип Эрдоган) неоднократно подчеркивал важность этой инициативы для нуждающихся стран", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, ведет ли Анкара диалог с западными партнерами по устранению препятствий экспорту российской сельскохозяйственной продукции и аммиака.
https://ria.ru/20230805/sdelka-1888407872.html
турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
В мире, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

Турция продолжит диалог с западными партнерами по возобновлению зерновой сделки

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Анкара продолжает диалог с западными партнерами по возобновлению черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"Конечно, ведется. Параллельно мы ведем диалог и с российской стороной, с конкретными ведомствами. Господин президент (Тайип Эрдоган) неоднократно подчеркивал важность этой инициативы для нуждающихся стран", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, ведет ли Анкара диалог с западными партнерами по устранению препятствий экспорту российской сельскохозяйственной продукции и аммиака.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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В миреТурцияАнкара (провинция)Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделка
 
 
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