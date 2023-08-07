https://ria.ru/20230807/turtsiya-1888543014.html

Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны

Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны - РИА Новости, 07.08.2023

Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны

Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран, обсуждает их с Москвой, но не... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:32

2023-08-07T07:32

2023-08-07T07:33

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зерновая сделка

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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран, обсуждает их с Москвой, но не будет разглашать до достижения консенсуса, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "У турецкой стороны есть ряд таких конкретных вариантов (по обеспечению продовольствием), мы обсуждаем их с российской стороной, ведется диалог по этой линии. Но сейчас никаких информаций на этот счет не будет, дождемся конкретных договоренностей и консенсуса", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать конкретные инициативы турецкой стороны по обеспечению продовольствием нуждающихся стран. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230806/sotrudnichestvo-1888517614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230807/erdogan-putin-1888542489.html

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