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Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны - РИА Новости, 07.08.2023
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07:32 07.08.2023 (обновлено: 07:33 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/turtsiya-1888543014.html
Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны
Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны - РИА Новости, 07.08.2023
Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны
Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран, обсуждает их с Москвой, но не... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:32
2023-08-07T07:33
в мире
россия
турция
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран, обсуждает их с Москвой, но не будет разглашать до достижения консенсуса, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "У турецкой стороны есть ряд таких конкретных вариантов (по обеспечению продовольствием), мы обсуждаем их с российской стороной, ведется диалог по этой линии. Но сейчас никаких информаций на этот счет не будет, дождемся конкретных договоренностей и консенсуса", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать конкретные инициативы турецкой стороны по обеспечению продовольствием нуждающихся стран. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230806/sotrudnichestvo-1888517614.html
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в мире, россия, турция, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, зерновая сделка
В мире, Россия, Турция, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Зерновая сделка
Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны

Стало известно об идеях Турции по поставкам с Россией продовольствия в беднейшие страны

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран, обсуждает их с Москвой, но не будет разглашать до достижения консенсуса, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Вчера, 21:36
"У турецкой стороны есть ряд таких конкретных вариантов (по обеспечению продовольствием), мы обсуждаем их с российской стороной, ведется диалог по этой линии. Но сейчас никаких информаций на этот счет не будет, дождемся конкретных договоренностей и консенсуса", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать конкретные инициативы турецкой стороны по обеспечению продовольствием нуждающихся стран.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Источник рассказал, что Эрдоган намерен предложить Путину на переговорах
07:26
 
В миреРоссияТурцияМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганООНЗерновая сделка
 
 
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