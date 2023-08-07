Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 07.08.2023 (обновлено: 16:11 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/tsep-1888575937.html
Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью
Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью - РИА Новости, 07.08.2023
Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью
Таможенники во Внуково задержали гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом два килограмма и стоимостью девять миллионов рублей,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:16
2023-08-07T16:11
москва
происшествия
внуково (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888575451_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a639db665dade363b96232e087c9acb2.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Таможенники во Внуково задержали гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом два килограмма и стоимостью девять миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС России. "Сотрудники внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее", — говорится в пресс-релизе.Как отмечают таможенники, не по погоде одетый мужчина во время прохождения зеленого коридора сильно волновался. Позднее он предъявил инспекторам "цепь из металла желтого цвета" и объяснил, что цена ей — 50 тысяч рублей. Экспертиза же показала, что цепь состоит из золота 999-й пробы и стоит она примерно девять миллионов рублей.Товар изъяли. В ФТС добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
https://ria.ru/20230726/kontrabanda-1886331726.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888575451_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87ac8117e3bfa9ecafb36460eaba51ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, внуково (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Москва, Происшествия, Внуково (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью

Во Внуково таможенники задержали гражданина Армении с золотой цепью весом в 2 кг на шее

© Фото : ФТС России/TelegramЗолотая цепь, изъятая у гражданина Армении в аэропорту Внуково
Золотая цепь, изъятая у гражданина Армении в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Золотая цепь, изъятая у гражданина Армении в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Таможенники во Внуково задержали гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом два килограмма и стоимостью девять миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС России.
"Сотрудники внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее", — говорится в пресс-релизе.
Как отмечают таможенники, не по погоде одетый мужчина во время прохождения зеленого коридора сильно волновался. Позднее он предъявил инспекторам "цепь из металла желтого цвета" и объяснил, что цена ей — 50 тысяч рублей. Экспертиза же показала, что цепь состоит из золота 999-й пробы и стоит она примерно девять миллионов рублей.
Товар изъяли. В ФТС добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Зона паспортного контроля в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Во Внуково задержали мужчину за попытку ввезти бриллианты в нижнем белье
26 июля, 11:29
 
МоскваПроисшествияВнуково (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала