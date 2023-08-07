https://ria.ru/20230807/tsep-1888575937.html

Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью

Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью - РИА Новости, 07.08.2023

Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью

Таможенники во Внуково задержали гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом два килограмма и стоимостью девять миллионов рублей,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:16

2023-08-07T11:16

2023-08-07T16:11

москва

происшествия

внуково (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Таможенники во Внуково задержали гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом два килограмма и стоимостью девять миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС России. "Сотрудники внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее", — говорится в пресс-релизе.Как отмечают таможенники, не по погоде одетый мужчина во время прохождения зеленого коридора сильно волновался. Позднее он предъявил инспекторам "цепь из металла желтого цвета" и объяснил, что цена ей — 50 тысяч рублей. Экспертиза же показала, что цепь состоит из золота 999-й пробы и стоит она примерно девять миллионов рублей.Товар изъяли. В ФТС добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

https://ria.ru/20230726/kontrabanda-1886331726.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, внуково (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)