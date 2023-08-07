https://ria.ru/20230807/trutnev-1888648540.html
Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА
Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА - РИА Новости, 07.08.2023
Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в зону проведения спецоперации, где передал бойцам 177 снайперских комплексов, около 200 беспилотных РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:04
2023-08-07T15:04
2023-08-07T15:04
надежные люди
юрий трутнев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в зону проведения спецоперации, где передал бойцам 177 снайперских комплексов, около 200 беспилотных летательных аппаратов, а также средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы. В телеграм-канале полпреда опубликовано видео его общения с корреспондентом посвященного СВО проекта Wargonzo, которое сопровождается сообщением о прибытии Трутнева в зону проведения спецоперации. "Мы на сегодняшний день вывезли в зону боевых действий 177 снайперских комплексов. Средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы. Беспилотники – тоже, около 200 штук. Стараемся помочь и не просто берем, что попадется. Мы стараемся отвечать на те вопросы, которые ребята перед нами ставят. Если чего-то не хватает, значит, надо привезти", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос корреспондента. Вице-премьер отметил, что его поездки всегда имеют три блока, один из которых касается проверки восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий, второй – "мы Дедами Морозами работаем" по доставке необходимого бойцам для приближения победы, третий – это поездки в зону боевых действий, чтобы посмотреть бойцам в глава.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888201031.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий трутнев, вооруженные силы рф
Надежные люди, Юрий Трутнев, Вооруженные силы РФ
Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА
Вице-премьер Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл
в зону проведения спецоперации, где передал бойцам 177 снайперских комплексов, около 200 беспилотных летательных аппаратов, а также средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы.
В телеграм-канале полпреда опубликовано видео его общения с корреспондентом посвященного СВО проекта Wargonzo, которое сопровождается сообщением о прибытии Трутнева в зону проведения спецоперации.
"Мы на сегодняшний день вывезли в зону боевых действий 177 снайперских комплексов. Средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы. Беспилотники – тоже, около 200 штук. Стараемся помочь и не просто берем, что попадется. Мы стараемся отвечать на те вопросы, которые ребята перед нами ставят. Если чего-то не хватает, значит, надо привезти", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос корреспондента.
Вице-премьер отметил, что его поездки всегда имеют три блока, один из которых касается проверки восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий, второй – "мы Дедами Морозами работаем" по доставке необходимого бойцам для приближения победы, третий – это поездки в зону боевых действий, чтобы посмотреть бойцам в глава.
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