https://ria.ru/20230807/trutnev-1888648540.html

Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА

Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА - РИА Новости, 07.08.2023

Трутнев привез в зону СВО 177 снайперских комплексов и около 200 БПЛА

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в зону проведения спецоперации, где передал бойцам 177 снайперских комплексов, около 200 беспилотных РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:04

2023-08-07T15:04

2023-08-07T15:04

надежные люди

юрий трутнев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в зону проведения спецоперации, где передал бойцам 177 снайперских комплексов, около 200 беспилотных летательных аппаратов, а также средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы. В телеграм-канале полпреда опубликовано видео его общения с корреспондентом посвященного СВО проекта Wargonzo, которое сопровождается сообщением о прибытии Трутнева в зону проведения спецоперации. "Мы на сегодняшний день вывезли в зону боевых действий 177 снайперских комплексов. Средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы. Беспилотники – тоже, около 200 штук. Стараемся помочь и не просто берем, что попадется. Мы стараемся отвечать на те вопросы, которые ребята перед нами ставят. Если чего-то не хватает, значит, надо привезти", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос корреспондента. Вице-премьер отметил, что его поездки всегда имеют три блока, один из которых касается проверки восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий, второй – "мы Дедами Морозами работаем" по доставке необходимого бойцам для приближения победы, третий – это поездки в зону боевых действий, чтобы посмотреть бойцам в глава.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888201031.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий трутнев, вооруженные силы рф