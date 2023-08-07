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Пригородное сообщение будет бесплатным для детей участников СВО в Кузбассе
Пригородное сообщение будет бесплатным для детей участников СВО в Кузбассе - РИА Новости, 07.08.2023
Пригородное сообщение будет бесплатным для детей участников СВО в Кузбассе
По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе принят закон о бесплатном проезде по пригородным маршрутам для детей участников СВО,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:23
2023-08-07T11:23
2023-08-07T11:23
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе принят закон о бесплатном проезде по пригородным маршрутам для детей участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. Во время прямой линии 26 июля студент КузГТУ, сын участника спецоперации, рассказал, что не может воспользоваться льготой по бесплатному проезду в междугородном направлении, так как живет в Березовском, и его автобусный маршрут считается пригородным. "Участники специальной военной операции сейчас защищают наших людей, нашу Родину. Для нас они все герои. Мы должны поддерживать их и помогать их семьям. В Кузбассе действует большой пакет мер социальной поддержки, который мы по необходимости расширяем. Теперь дети наших защитников смогут бесплатно ездить не только в междугородных, но и в пригородных автобусах", - цитирует пресс-служба Цивилева. Соответствующие изменения внесли депутаты парламента Кузбасса в региональный закон о мерах поддержки семей участников специальной военной операции. Уточняется, что данная мера предназначена для студентов-очников кузбасских вузов, техникумов и колледжей, а также иногородних учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Кузбасса, в числе которых школы-интернаты, лицеи. Отмечается, что льготный проезд будет доступен родным и опекаемым детям, пасынкам и падчерицам бойцов 10 месяцев в году, кроме июля и августа. Дети участников СВО смогут пользоваться льготой с 30 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230803/kuzbas-1888071423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе принят закон о бесплатном проезде по пригородным маршрутам для детей участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во время прямой линии 26 июля студент КузГТУ, сын участника спецоперации, рассказал, что не может воспользоваться льготой по бесплатному проезду в междугородном направлении, так как живет в Березовском
, и его автобусный маршрут считается пригородным.
"Участники специальной военной операции сейчас защищают наших людей, нашу Родину. Для нас они все герои. Мы должны поддерживать их и помогать их семьям. В Кузбассе действует большой пакет мер социальной поддержки, который мы по необходимости расширяем. Теперь дети наших защитников смогут бесплатно ездить не только в междугородных, но и в пригородных автобусах", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Соответствующие изменения внесли депутаты парламента Кузбасса в региональный закон о мерах поддержки семей участников специальной военной операции.
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Уточняется, что данная мера предназначена для студентов-очников кузбасских вузов, техникумов и колледжей, а также иногородних учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Кузбасса, в числе которых школы-интернаты, лицеи.
Отмечается, что льготный проезд будет доступен родным и опекаемым детям, пасынкам и падчерицам бойцов 10 месяцев в году, кроме июля и августа. Дети участников СВО смогут пользоваться льготой с 30 августа 2023 года.