https://ria.ru/20230807/transport-1888577144.html

Пригородное сообщение будет бесплатным для детей участников СВО в Кузбассе

Пригородное сообщение будет бесплатным для детей участников СВО в Кузбассе - РИА Новости, 07.08.2023

Пригородное сообщение будет бесплатным для детей участников СВО в Кузбассе

По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе принят закон о бесплатном проезде по пригородным маршрутам для детей участников СВО,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:23

2023-08-07T11:23

2023-08-07T11:23

кемеровская область

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146570/02/1465700237_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_64ee8d412bc9bfea82560ed5378b5b10.jpg

КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе принят закон о бесплатном проезде по пригородным маршрутам для детей участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. Во время прямой линии 26 июля студент КузГТУ, сын участника спецоперации, рассказал, что не может воспользоваться льготой по бесплатному проезду в междугородном направлении, так как живет в Березовском, и его автобусный маршрут считается пригородным. "Участники специальной военной операции сейчас защищают наших людей, нашу Родину. Для нас они все герои. Мы должны поддерживать их и помогать их семьям. В Кузбассе действует большой пакет мер социальной поддержки, который мы по необходимости расширяем. Теперь дети наших защитников смогут бесплатно ездить не только в междугородных, но и в пригородных автобусах", - цитирует пресс-служба Цивилева. Соответствующие изменения внесли депутаты парламента Кузбасса в региональный закон о мерах поддержки семей участников специальной военной операции. Уточняется, что данная мера предназначена для студентов-очников кузбасских вузов, техникумов и колледжей, а также иногородних учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Кузбасса, в числе которых школы-интернаты, лицеи. Отмечается, что льготный проезд будет доступен родным и опекаемым детям, пасынкам и падчерицам бойцов 10 месяцев в году, кроме июля и августа. Дети участников СВО смогут пользоваться льготой с 30 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230803/kuzbas-1888071423.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев