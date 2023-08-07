https://ria.ru/20230807/transplantologiya-1888552786.html

Украина стала одним из лидеров черной трансплантологии, заявила Захарова

Украина стала одним из лидеров черной трансплантологии, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2023

Украина стала одним из лидеров черной трансплантологии, заявила Захарова

Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии, Киев покрывает кровавый бизнес и потворствует ему, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:29

2023-08-07T09:29

2023-08-07T09:29

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии, Киев покрывает кровавый бизнес и потворствует ему, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Давно известно, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением социально-экономического положения в стране", - говорится в статье Захаровой для издания "Российская газета". Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. По словам дипломата, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, после его внесения обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся. Захарова подчеркнула, что при этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма - 33 миллиона гривен. "Это однозначно говорит о том, что украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения Владимира Зеленского", - отметила она. Дипломат указала, что органами на Украине торгуют "не только в черном онлайне, но и в офлайне". "Есть данные о том, что в июне 2023 года представители минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень", - сказала Захарова. Она добавила, что с украинской стороной работали "индивидуальные предприниматели" при содействии людей также из минздрава Украины и офиса президента. "Если кто-то сейчас вскрикнет: этого не может быть, напомню: на Украине легализованы посмертное донорство и продажа органов за границу. Странно другое, члены команды Зеленского не заинтересованы в обнародовании этих сведений, хотя сами же это решение и принимали", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, россия, мария захарова, владимир зеленский