https://ria.ru/20230807/tatarstan-1888542639.html

В ДТП в Татарстане погибли три человека

В ДТП в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2023

В ДТП в Татарстане погибли три человека

Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:27

2023-08-07T07:27

2023-08-07T07:27

происшествия

арск

lada vesta

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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике. "В 21.20 (6 августа) на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли.

https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html

арск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, арск, lada vesta