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В ДТП в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2023
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07:27 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/tatarstan-1888542639.html
В ДТП в Татарстане погибли три человека
В ДТП в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2023
В ДТП в Татарстане погибли три человека
Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:27
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происшествия
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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике. "В 21.20 (6 августа) на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли.
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происшествия, арск, lada vesta
Происшествия, Арск, Lada Vesta
В ДТП в Татарстане погибли три человека

В Татарстане погибли три человека при столкновении легковушки с трактором

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Машины скорой помощи в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике.
«
"В 21.20 (6 августа) на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли.
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В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП
Вчера, 08:34
 
ПроисшествияАрскLada Vesta
 
 
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