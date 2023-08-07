https://ria.ru/20230807/tatarstan-1888542639.html
В ДТП в Татарстане погибли три человека
В ДТП в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2023
В ДТП в Татарстане погибли три человека
Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:27
2023-08-07T07:27
2023-08-07T07:27
происшествия
арск
lada vesta
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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Татарстане, три человека погибли, в том числе ребенок, сообщает МВД по республике. "В 21.20 (6 августа) на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html
арск
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происшествия, арск, lada vesta
Происшествия, Арск, Lada Vesta
В ДТП в Татарстане погибли три человека
В Татарстане погибли три человека при столкновении легковушки с трактором