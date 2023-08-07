https://ria.ru/20230807/surgut-1888657186.html
Комплектующие для самоходных судов начнут производить в Сургуте
Комплектующие для самоходных судов начнут производить в Сургуте - РИА Новости, 07.08.2023
Комплектующие для самоходных судов начнут производить в Сургуте
АО "Сургутское судоремонтное предприятие" планирует запустить производство комплектующих для самоходных судов, финансовую поддержку предприятию в размере более... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:34
2023-08-07T15:34
2023-08-07T15:34
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. АО "Сургутское судоремонтное предприятие" планирует запустить производство комплектующих для самоходных судов, финансовую поддержку предприятию в размере более 8 миллионов рублей окажет Фонд развития Югры, сообщает пресс-служба фонда. "Договор займа подписали генеральный директор фонда Роман Колупаев и руководитель предприятия Сергей Леонов. Компания получит льготный заем сроком на 5 лет под 1% годовых по программе льготного финансирования "Производство", - говорится в сообщении. Уточняется, что предприятие планирует запустить производство гребных валов для движительно-рулевого комплекса самоходных судов, а также планирует приобрести универсальный токарно-винторезный станок для изготовления продукции, используемой при ремонте судов различного класса и водоизмещения, в обрабатывающей промышленности. АО "Сургутское судоремонтное предприятие" занимается ремонтом, переоборудованием и модернизацией судов, ремонтом движительно-рулевого комплекса, устройств, систем, электрооборудования судов, изготовлением изделий судового машиностроения. Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1 или 3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
https://ria.ru/20230802/grant-1887869742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сургут
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. АО "Сургутское судоремонтное предприятие" планирует запустить производство комплектующих для самоходных судов, финансовую поддержку предприятию в размере более 8 миллионов рублей окажет Фонд развития Югры, сообщает пресс-служба фонда.
"Договор займа подписали генеральный директор фонда Роман Колупаев и руководитель предприятия Сергей Леонов. Компания получит льготный заем сроком на 5 лет под 1% годовых по программе льготного финансирования "Производство", - говорится в сообщении.
Сургутский район Югры получил окружной грант на развитие на 17,9 млн рублей
Уточняется, что предприятие планирует запустить производство гребных валов для движительно-рулевого комплекса самоходных судов, а также планирует приобрести универсальный токарно-винторезный станок для изготовления продукции, используемой при ремонте судов различного класса и водоизмещения, в обрабатывающей промышленности.
АО "Сургутское судоремонтное предприятие" занимается ремонтом, переоборудованием и модернизацией судов, ремонтом движительно-рулевого комплекса, устройств, систем, электрооборудования судов, изготовлением изделий судового машиностроения.
Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1 или 3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования
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