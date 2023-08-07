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В США при столкновении вертолетов погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2023
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12:27 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/stolknovenie-1888595772.html
В США при столкновении вертолетов погибли три человека
В США при столкновении вертолетов погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2023
В США при столкновении вертолетов погибли три человека
Два офицера пожарной службы Калифорнии и пилот погибли при столкновении вертолетов во время тушения пожара на юге штата, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:27
2023-08-07T12:27
калифорния
сша
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Два офицера пожарной службы Калифорнии и пилот погибли при столкновении вертолетов во время тушения пожара на юге штата, сообщает телеканал CNN со ссылкой на регионального представителя калифорнийской пожарной службы Дэвида Фулчера. "Два вертолета столкнулись при тушении пожара. Первый смог совершить безопасную посадку неподалеку. К несчастью, второй вертолет разбился, и три человека, к большому сожалению, погибли", - сказал Фулчер журналистам. По словам Фулчера, погибли пилот, капитан и начальник отдела в пожарной службе. По информации калифорнийской пожарной службы, это первые случаи гибели людей на пожарах в штате в 2023 году. Всего в тушении пожара, который разгорелся в воскресенье вечером по местному времени, приняли участие шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230613/vertolet-1877710506.html
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калифорния, сша
Калифорния, США
В США при столкновении вертолетов погибли три человека

В Калифорнии при столкновении вертолетов погибли два офицера пожарной службы и пилот

© AFP 2023 / DAVID SWANSONВо время тушения пожара в Калифорнии
Во время тушения пожара в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023 / DAVID SWANSON
Во время тушения пожара в Калифорнии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Два офицера пожарной службы Калифорнии и пилот погибли при столкновении вертолетов во время тушения пожара на юге штата, сообщает телеканал CNN со ссылкой на регионального представителя калифорнийской пожарной службы Дэвида Фулчера.
"Два вертолета столкнулись при тушении пожара. Первый смог совершить безопасную посадку неподалеку. К несчастью, второй вертолет разбился, и три человека, к большому сожалению, погибли", - сказал Фулчер журналистам.
По словам Фулчера, погибли пилот, капитан и начальник отдела в пожарной службе.
По информации калифорнийской пожарной службы, это первые случаи гибели людей на пожарах в штате в 2023 году.
Всего в тушении пожара, который разгорелся в воскресенье вечером по местному времени, приняли участие шесть вертолетов.
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