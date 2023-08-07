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Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере - РИА Новости, 07.08.2023
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21:48 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/stafilokokk-1888741372.html
Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере
Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере - РИА Новости, 07.08.2023
Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере
Причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, возбуждены административные дела, сообщило региональное... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:48
2023-08-07T21:48
происшествия
тульская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, возбуждены административные дела, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в телеграм-канале ведомства. В конце июля СУСК России по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества после массового отравления детей в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным прокуратуры региона, у 31 человека, из которых 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет, проявились симптомы рвоты, диареи, температуры. &quot;Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю заболевания детей острой кишечной инфекцией в Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи им. С.Чекалина. В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что передача инфекции произошла "в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке". Золотистый стафилококк выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке выделены бактерии группы кишечной палочки. Деятельность организатора питания, ООО "Вектор", приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены.
https://ria.ru/20230730/lager-1887212321.html
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тульская область
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происшествия, тульская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Тульская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере

Роспотребнадзор: причиной заболевания детей в лагере под Тулой стал золотистый стафилококк

© iStock.com / gevendeРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / gevende
Работа в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, возбуждены административные дела, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в телеграм-канале ведомства.
В конце июля СУСК России по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества после массового отравления детей в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным прокуратуры региона, у 31 человека, из которых 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет, проявились симптомы рвоты, диареи, температуры.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай
30 июля, 16:00
«

"Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю заболевания детей острой кишечной инфекцией в Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи им. С.Чекалина. В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача инфекции произошла "в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке". Золотистый стафилококк выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке выделены бактерии группы кишечной палочки.
Деятельность организатора питания, ООО "Вектор", приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены.
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ПроисшествияТульская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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