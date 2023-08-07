https://ria.ru/20230807/stafilokokk-1888741372.html

Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере

Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере - РИА Новости, 07.08.2023

Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере

Причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, возбуждены административные дела, сообщило региональное... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:48

2023-08-07T21:48

2023-08-07T21:48

происшествия

тульская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, возбуждены административные дела, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в телеграм-канале ведомства. В конце июля СУСК России по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества после массового отравления детей в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным прокуратуры региона, у 31 человека, из которых 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет, проявились симптомы рвоты, диареи, температуры. "Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю заболевания детей острой кишечной инфекцией в Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи им. С.Чекалина. В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком", - говорится в сообщении.Отмечается, что передача инфекции произошла "в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке". Золотистый стафилококк выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке выделены бактерии группы кишечной палочки. Деятельность организатора питания, ООО "Вектор", приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены.

https://ria.ru/20230730/lager-1887212321.html

https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тульская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)