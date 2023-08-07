Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере
Роспотребнадзор: причиной заболевания детей в лагере под Тулой стал золотистый стафилококк
© iStock.com / gevendeРабота в лаборатории
© iStock.com / gevende
Работа в лаборатории. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, возбуждены административные дела, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в телеграм-канале ведомства.
В конце июля СУСК России по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества после массового отравления детей в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным прокуратуры региона, у 31 человека, из которых 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет, проявились симптомы рвоты, диареи, температуры.
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"Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю заболевания детей острой кишечной инфекцией в Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи им. С.Чекалина. В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передача инфекции произошла "в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке". Золотистый стафилококк выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке выделены бактерии группы кишечной палочки.
Деятельность организатора питания, ООО "Вектор", приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены.