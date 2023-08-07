https://ria.ru/20230807/ssha-1888655292.html
На Ближний Восток прибыла десантная группа США
На Ближний Восток прибыла десантная группа США - РИА Новости, 07.08.2023
На Ближний Восток прибыла десантная группа США
Десантная группа в составе двух кораблей ВМС США с тремя тысячами моряков и морпехов на борту прибыла на Ближний Восток, говорится в заявлении центрального... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:18
2023-08-07T15:18
2023-08-07T15:18
в мире
сша
ближний восток
ормузский пролив
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Десантная группа в составе двух кораблей ВМС США с тремя тысячами моряков и морпехов на борту прибыла на Ближний Восток, говорится в заявлении центрального командования ВМС США. "Более трех тысяч моряков и морпехов США из амфибийно-десантной группы Батаан и 26-ого экспедиционного отряда морской пехоты прибыли на Ближний Восток шестого августа в рамках ранее объявленного министерством обороны развертывания", - говорится в заявлении. Как отмечают в ведомстве, универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall прибыли в Красное море, пройдя из Средиземного моря через Суэцкий канал. Центральное командование Пентагона в июле сообщало, что США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку, направляемую в Ормузский пролив для защиты международного судоходства от иранской угрозы. Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35. В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговле". США обвиняют иранские силовые структуры в участившихся случаях перехвата коммерческих судов в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.
https://ria.ru/20230629/bespilotniki-1881299093.html
https://ria.ru/20230105/korabl-1843184122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, ормузский пролив, министерство обороны сша, f-16, f-35
В мире, США, Ближний Восток, Ормузский пролив, Министерство обороны США, F-16, F-35
На Ближний Восток прибыла десантная группа США
На Ближний Восток прибыли десантная группа из двух кораблей ВМС США и трех тысяч военных