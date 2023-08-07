https://ria.ru/20230807/ssha-1888655292.html

На Ближний Восток прибыла десантная группа США

На Ближний Восток прибыла десантная группа США - РИА Новости, 07.08.2023

На Ближний Восток прибыла десантная группа США

Десантная группа в составе двух кораблей ВМС США с тремя тысячами моряков и морпехов на борту прибыла на Ближний Восток, говорится в заявлении центрального... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:18

2023-08-07T15:18

2023-08-07T15:18

в мире

сша

ближний восток

ормузский пролив

министерство обороны сша

f-16

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860406574_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_0442fc9a57d4ca40cd6d323cec7e8f04.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Десантная группа в составе двух кораблей ВМС США с тремя тысячами моряков и морпехов на борту прибыла на Ближний Восток, говорится в заявлении центрального командования ВМС США. "Более трех тысяч моряков и морпехов США из амфибийно-десантной группы Батаан и 26-ого экспедиционного отряда морской пехоты прибыли на Ближний Восток шестого августа в рамках ранее объявленного министерством обороны развертывания", - говорится в заявлении. Как отмечают в ведомстве, универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall прибыли в Красное море, пройдя из Средиземного моря через Суэцкий канал. Центральное командование Пентагона в июле сообщало, что США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку, направляемую в Ормузский пролив для защиты международного судоходства от иранской угрозы. Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35. В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговле". США обвиняют иранские силовые структуры в участившихся случаях перехвата коммерческих судов в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

https://ria.ru/20230629/bespilotniki-1881299093.html

https://ria.ru/20230105/korabl-1843184122.html

сша

ближний восток

ормузский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, ормузский пролив, министерство обороны сша, f-16, f-35