https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888637433.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
На южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:17
2023-08-07T14:17
2023-08-07T14:43
специальная военная операция на украине
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старомайорское
безопасность
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовых групп противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Также, по данным ведомства, армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Старомайорское ДНР. "Общие потери противника на данном направлении составили более 225 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230807/polozhenie-1888633586.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали более 65 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
2023-08-07T14:17
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киев, россия, старомайорское, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Старомайорское, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 225 украинских солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовых групп противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
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Также, по данным ведомства, армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Старомайорское ДНР
.
"Общие потери противника на данном направлении составили более 225 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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