https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888637433.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:17

2023-08-07T14:17

2023-08-07T14:43

специальная военная операция на украине

киев

россия

старомайорское

безопасность

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовых групп противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Также, по данным ведомства, армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Старомайорское ДНР. "Общие потери противника на данном направлении составили более 225 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230807/polozhenie-1888633586.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888635393.html

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россия

старомайорское

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Дарья Буймова

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Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали более 65 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении. 2023-08-07T14:17 true PT5M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, старомайорское, безопасность