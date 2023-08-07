https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888636515.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали более 65 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:14

2023-08-07T14:14

2023-08-07T14:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали более 65 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, украина