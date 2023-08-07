https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888562515.html

В школьном музее в Астраханской области откроется выставка экспонатов СВО

В школьном музее в Астраханской области откроется выставка экспонатов СВО - РИА Новости, 07.08.2023

В школьном музее в Астраханской области откроется выставка экспонатов СВО

Выставка экспонатов о Великой Отечественной войне и спецоперации откроется в музее Верхнекалиновской школы в Камызякском районе Астраханской области в начале... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:26

2023-08-07T10:26

2023-08-07T11:53

общество

камызякский район

украина

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Выставка экспонатов о Великой Отечественной войне и спецоперации откроется в музее Верхнекалиновской школы в Камызякском районе Астраханской области в начале учебного года, сообщает администрация губернатора региона. В начале этого года музей "Исток" Верхнекалиновской школы получил официальный статус и вошел в федеральный реестр школьных музеев. "На средства гранта Всероссийского конкурса следопытских работ "Неизвестный солдат" руководство образовательного учреждения обустраивает патриотическую выставку. Она будет хранить события Великой Отечественной войны и спецоперации", - говорится в сообщении. В музее будут, в частности, представлены обломки коптеров и беспилотников, повреждённые каски и бронежилеты российских военных, гильзы от снарядов, которые привозят местные волонтеры с новых территорий. На одном из стендов - портрет морского пехотинца Сергея Мишина. Это выпускник Верхнекалиновской школы, который погиб в ходе боевых действий на территории Украины. "Сережа был очень воспитанным, активным и талантливым ребенком. Хорошо учился. Имел музыкальное образование. Играл на гитаре и хорошо пел. В 2022 году пошел добровольцем на СВО. На тот момент ему было 22 года", - приводятся в сообщении слова директор школы Ирины Кавиной. Мишин был третьекурсником летного училища. С начала спецоперации он подписал контракт на службу. В октябре прошлого года Мишин получил осколочное ранение в голову. Сослуживцы смогли вынести его с поля боя, однако травма оказалась смертельной. У военнослужащего остались жена и полуторагодовалая дочь. Как рассказала Кавина, музей создан в поддержку российских бойцов и патриотического воспитания школьников.

https://ria.ru/20230730/muzey-1887230032.html

https://ria.ru/20230805/nagrady-1888313320.html

камызякский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камызякский район, украина