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Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 07.08.2023 (обновлено: 11:31 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888552544.html
Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы Центрального военного округа при помощи реактивных систем залпового огня "Град" поразили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:28
2023-08-07T11:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа при помощи реактивных систем залпового огня "Град" поразили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, цели для поражения были обнаружены с беспилотников. Получив координаты, военнослужащие произвели наведение установок на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции около 10 км, затем расчёты совершили противоогневой маневр и убыли в район ожидания. "Работали по укрепрайону. Немножко с корректировкой отработали. Но успешно попали и поразили противника", - сказал военнослужащий с позывным "Росич". "Весь день дежурим, всегда в готовности и по команде выезжаем, отработали и вернулись, дозарядились и ждем. То есть, несколько машин дежурят… Одна заряжается, другая стреляет", - добавил он.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
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Работа "Градов" на Краснолиманском направлении
Кадры работы "Градов" подразделений Центрального военного округа на Краснолиманском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы поразили пункт ВСУ на Краснолиманском направлении при помощи РСЗО "Град"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа при помощи реактивных систем залпового огня "Град" поразили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
По данным ведомства, цели для поражения были обнаружены с беспилотников. Получив координаты, военнослужащие произвели наведение установок на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции около 10 км, затем расчёты совершили противоогневой маневр и убыли в район ожидания.
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"Работали по укрепрайону. Немножко с корректировкой отработали. Но успешно попали и поразили противника", - сказал военнослужащий с позывным "Росич".
"Весь день дежурим, всегда в готовности и по команде выезжаем, отработали и вернулись, дозарядились и ждем. То есть, несколько машин дежурят… Одна заряжается, другая стреляет", - добавил он.
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