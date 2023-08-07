https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888552544.html

Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа при помощи реактивных систем залпового огня "Град" поразили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:28

2023-08-07T09:28

2023-08-07T11:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа при помощи реактивных систем залпового огня "Град" поразили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, цели для поражения были обнаружены с беспилотников. Получив координаты, военнослужащие произвели наведение установок на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции около 10 км, затем расчёты совершили противоогневой маневр и убыли в район ожидания. "Работали по укрепрайону. Немножко с корректировкой отработали. Но успешно попали и поразили противника", - сказал военнослужащий с позывным "Росич". "Весь день дежурим, всегда в готовности и по команде выезжаем, отработали и вернулись, дозарядились и ждем. То есть, несколько машин дежурят… Одна заряжается, другая стреляет", - добавил он.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа "Градов" на Краснолиманском направлении Кадры работы "Градов" подразделений Центрального военного округа на Краснолиманском направлении. 2023-08-07T09:28 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность