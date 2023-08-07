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Власти Подмосковья оказали 72 тыс. жителей экстренную социальную помощь - РИА Новости, 07.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:38 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/sotspomosch-1888660947.html
Власти Подмосковья оказали 72 тыс. жителей экстренную социальную помощь
Власти Подмосковья оказали 72 тыс. жителей экстренную социальную помощь - РИА Новости, 07.08.2023
Власти Подмосковья оказали 72 тыс. жителей экстренную социальную помощь
В Подмосковье более чем 72 тыс. жителей оказали экстренную социальную помощь в текущем году. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:38
2023-08-07T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.В Подмосковье более чем 72 тыс. жителей оказали экстренную социальную помощь в текущем году. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Более чем 30 тыс. человек помогли в трудной и кризисной ситуациях, государственную соцпомощь оказали 41 тыс. жителей и порядка 1 тыс. человек получили экстренную помощь по соцконтракту."Наши жители, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации, не остаются один на один со своими проблемами, органы власти готовы оказать им всестороннюю поддержку", – отметил Брынцалов.Трудной жизненной ситуацией являются обстоятельства, которые человек не способен преодолеть самостоятельно. Среди них инвалидность, сиротство, безнадзорность и тому подобное. В таком случае один человек может получить до 10 тыс. рублей, а семья – до 7 тыс. рублей на члена.К кризисным относятся ситуации, когда стихийные бедствия, техногенные аварии или другие факторы влекут за собой человеческие жертвы. При подобных обстоятельствах полагается до 50 тыс. рублей.Получить помощь можно, направив заявление депутату Мособлдумы по своему избирательному округу, в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Московской области или МФЦ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья оказали 72 тыс. жителей экстренную социальную помощь

© Фото : Московская областная ДумаЗаседание Московской областной Думы
Заседание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Московская областная Дума
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.В Подмосковье более чем 72 тыс. жителей оказали экстренную социальную помощь в текущем году. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".
Более чем 30 тыс. человек помогли в трудной и кризисной ситуациях, государственную соцпомощь оказали 41 тыс. жителей и порядка 1 тыс. человек получили экстренную помощь по соцконтракту.
"Наши жители, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации, не остаются один на один со своими проблемами, органы власти готовы оказать им всестороннюю поддержку", – отметил Брынцалов.
Трудной жизненной ситуацией являются обстоятельства, которые человек не способен преодолеть самостоятельно. Среди них инвалидность, сиротство, безнадзорность и тому подобное. В таком случае один человек может получить до 10 тыс. рублей, а семья – до 7 тыс. рублей на члена.
К кризисным относятся ситуации, когда стихийные бедствия, техногенные аварии или другие факторы влекут за собой человеческие жертвы. При подобных обстоятельствах полагается до 50 тыс. рублей.
Получить помощь можно, направив заявление депутату Мособлдумы по своему избирательному округу, в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Московской области или МФЦ.
 
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