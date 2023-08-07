https://ria.ru/20230807/sotrudnichestvo-1888705331.html
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене - РИА Новости, 07.08.2023
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене
Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:01
2023-08-07T18:01
2023-08-07T18:01
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "На международной и многосторонних аренах Китай и Россия продолжают тесное стратегическое взаимодействие, продвигают процессы (достижения - ред.) многополярности мира и демократизации международных отношений, а также защищают основные нормы международных отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять, а также надлежащее значение китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, МИД КНР
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене
Ван И: Россия и Китай сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира