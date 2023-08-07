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Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене - РИА Новости, 07.08.2023
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18:01 07.08.2023
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Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене - РИА Новости, 07.08.2023
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене
Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:01
2023-08-07T18:01
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. &quot;На международной и многосторонних аренах Китай и Россия продолжают тесное стратегическое взаимодействие, продвигают процессы (достижения - ред.) многополярности мира и демократизации международных отношений, а также защищают основные нормы международных отношений&quot;, - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять, а также надлежащее значение китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, МИД КНР
Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене

Ван И: Россия и Китай сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
«

"На международной и многосторонних аренах Китай и Россия продолжают тесное стратегическое взаимодействие, продвигают процессы (достижения - ред.) многополярности мира и демократизации международных отношений, а также защищают основные нормы международных отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

По его словам, это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять, а также надлежащее значение китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Вчера, 17:40
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)Сергей ЛавровМИД КНР
 
 
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