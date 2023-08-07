https://ria.ru/20230807/sotrudnichestvo-1888705331.html

Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене

Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене - РИА Новости, 07.08.2023

Ван И оценил сотрудничество России и Китая на международной арене

Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:01

2023-08-07T18:01

2023-08-07T18:01

в мире

китай

россия

ван и (политик)

сергей лавров

мид кнр

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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигая многополярность мира и защищая основные нормы международных отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "На международной и многосторонних аренах Китай и Россия продолжают тесное стратегическое взаимодействие, продвигают процессы (достижения - ред.) многополярности мира и демократизации международных отношений, а также защищают основные нормы международных отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять, а также надлежащее значение китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр