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Путин направил телеграмму участникам форума соотечественников в Дагестане
Путин направил телеграмму участникам форума соотечественников в Дагестане - РИА Новости, 07.08.2023
Путин направил телеграмму участникам форума соотечественников в Дагестане
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям третьего Международного форума соотечественников, который стартовал в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:10
2023-08-07T15:10
2023-08-07T15:10
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МАХАЧКАЛА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям третьего Международного форума соотечественников, который стартовал в понедельник на площадке исторического парка "Россия – моя история" в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Зачитал телеграмму заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международном форуме соотечественников, приуроченном к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова…. Уверен, что форум пройдет успешно, будет содействовать укреплению всесторонних связей наших соотечественников с исторической родиной, налаживанию деловых и личных контактов", – говорится в телеграмме. Президент отметил, что Дагестан по праву славится и дорожит традициями доверия, взаимопонимания и гостеприимства, которые на протяжении веков объединяют представителей всех народов, проживающих в республике. "И конечно, здесь (в Дагестане) свято чтут своих предков, среди которых – великий сын Дагестана, истинный гражданин и патриот Расул Гамзатов. Его произведения, проникнутые любовью к родной земле, гордостью за героические страницы ее истории, стали бесценным достоянием нашего многонационального отечества", – зачитал Магомедов. По данным пресс-службы главы республики, форум собрал свыше 100 дагестанцев, проживающих в 30 странах. Также в нем принимают участие представители МИД России, Федерального агентства по делам СНГ, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы.
https://ria.ru/20230720/altay-1885256258.html
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россия, москва, магомедсалам магомедов, расул гамзатов, владимир путин, снг, общество
Россия, Москва, Магомедсалам Магомедов, Расул Гамзатов, Владимир Путин, СНГ, Общество
Путин направил телеграмму участникам форума соотечественников в Дагестане
Путин направил приветственную телеграмму участникам форума соотечественников в Дагестане