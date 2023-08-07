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В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте
В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте - РИА Новости, 07.08.2023
В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте
Жара на территории Большого Сочи продлится до окончания суток 7 августа, в городе усилен контроль за пожарной безопасностью, предупредили в пресс-службе... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:15
2023-08-07T12:15
2023-08-07T12:15
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СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Жара на территории Большого Сочи продлится до окончания суток 7 августа, в городе усилен контроль за пожарной безопасностью, предупредили в пресс-службе администрации курорта в понедельник. Ранее в мэрии говорили, что жаркая погода продлится до 6 августа. В воскресенье спасатели центральных городских пляжей рассказали РИА Новости, что из-за жаркой погоды зафиксировали увеличение загрузки сочинских пляжей с 50 до 70 процентов. "В соответствии с предупреждением метеорологов, с 10 до 12 часов и до конца суток 7 августа 2023 года на территории Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет +36+37 градусов по Цельсию", – сказали в ведомстве. Отмечается, что в городе усилили контроль за пожарной безопасностью, а пока власти курорта просят соблюдать необходимые меры предосторожности в жаркую погоду. Запрещается разводить костры, разжигать сухую траву, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют оставаться дома или надевать головной убор при выходе на улицу.
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В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте
Синоптики: жара в Сочи продлится до 7 августа
СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Жара на территории Большого Сочи продлится до окончания суток 7 августа, в городе усилен контроль за пожарной безопасностью, предупредили в пресс-службе администрации курорта в понедельник.
Ранее в мэрии говорили, что жаркая погода продлится до 6 августа. В воскресенье спасатели центральных городских пляжей рассказали РИА Новости, что из-за жаркой погоды зафиксировали увеличение загрузки сочинских пляжей с 50 до 70 процентов.
"В соответствии с предупреждением метеорологов, с 10 до 12 часов и до конца суток 7 августа 2023 года на территории Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет +36+37 градусов по Цельсию", – сказали в ведомстве.
Отмечается, что в городе усилили контроль за пожарной безопасностью, а пока власти курорта просят соблюдать необходимые меры предосторожности в жаркую погоду. Запрещается разводить костры, разжигать сухую траву, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют оставаться дома или надевать головной убор при выходе на улицу.
На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары