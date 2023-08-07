https://ria.ru/20230807/sochi-1888591077.html

В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте

В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте - РИА Новости, 07.08.2023

В Сочи рассказали, сколько еще продлится жара на курорте

Жара на территории Большого Сочи продлится до окончания суток 7 августа, в городе усилен контроль за пожарной безопасностью, предупредили в пресс-службе... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:15

2023-08-07T12:15

2023-08-07T12:15

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СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Жара на территории Большого Сочи продлится до окончания суток 7 августа, в городе усилен контроль за пожарной безопасностью, предупредили в пресс-службе администрации курорта в понедельник. Ранее в мэрии говорили, что жаркая погода продлится до 6 августа. В воскресенье спасатели центральных городских пляжей рассказали РИА Новости, что из-за жаркой погоды зафиксировали увеличение загрузки сочинских пляжей с 50 до 70 процентов. "В соответствии с предупреждением метеорологов, с 10 до 12 часов и до конца суток 7 августа 2023 года на территории Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет +36+37 градусов по Цельсию", – сказали в ведомстве. Отмечается, что в городе усилили контроль за пожарной безопасностью, а пока власти курорта просят соблюдать необходимые меры предосторожности в жаркую погоду. Запрещается разводить костры, разжигать сухую траву, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют оставаться дома или надевать головной убор при выходе на улицу.

https://ria.ru/20230806/plyazhi-1888511657.html

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