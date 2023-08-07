https://ria.ru/20230807/sobaka-1888697791.html
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге - РИА Новости, 07.08.2023
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге
Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собакой в Хасанском районе Приморского края, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:19
2023-08-07T17:19
2023-08-07T17:19
происшествия
хасанский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собакой в Хасанском районе Приморского края, сообщает управление МВД РФ по региону. Ранее местное издание PrimaMedia со ссылкой на подписчика сообщило, что неизвестный привязал собаку цепью к грузовику и протащил по дороге. Со слов очевидцев, инцидент произошел в районе деревни Занадворовка, где, предположительно, хозяин собаки, у которого есть грузовик, торгует овощами и фруктами - и якобы тот заявил, что собака ему больше не нужна. "Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с собакой в Хасанском районе Приморья... По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение", - говорится в сообщении краевого УМВД. Неравнодушные жители забрали овчарку. На размещенном в сети видео у пса перевязаны лапы, израненное животное не может самостоятельно встать, пес лежит и жадно ест кашу из миски.
https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1881111585.html
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происшествия, хасанский район, приморский край, россия
Происшествия, Хасанский район, Приморский край, Россия
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге на грузовике
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собакой в Хасанском районе Приморского края, сообщает управление МВД РФ по региону.
Ранее местное издание PrimaMedia со ссылкой на подписчика сообщило, что неизвестный привязал собаку цепью к грузовику и протащил по дороге. Со слов очевидцев, инцидент произошел в районе деревни Занадворовка, где, предположительно, хозяин собаки, у которого есть грузовик, торгует овощами и фруктами - и якобы тот заявил, что собака ему больше не нужна.
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"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с собакой в Хасанском районе Приморья... По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение", - говорится в сообщении краевого УМВД.
Неравнодушные жители забрали овчарку. На размещенном в сети видео у пса перевязаны лапы, израненное животное не может самостоятельно встать, пес лежит и жадно ест кашу из миски.
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