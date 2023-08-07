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На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида - РИА Новости, 07.08.2023
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18:45 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/sledstvie-1888714532.html
На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида
На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида - РИА Новости, 07.08.2023
На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что специализированная военная прокуратура региона проводит следствие в рамках... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:45
2023-08-07T18:45
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что специализированная военная прокуратура региона проводит следствие в рамках уголовного дела по факту смерти мобилизованного инвалида от эпилепсии. Ранее украинское издание "Страна.ua", что в Одесской области мобилизовали инвалида детства с эпилепсией и отправили на фронт. Там у него случился приступ, и он погиб. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что комментарии о смерти мобилизованного должны предоставить в больнице, где он проходил комиссию. "У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как глава ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского территориального центра комплектования (военкомата – ред.), которые проводит специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - написал Кипер в своем телеграм-канале.
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в мире, украина, страна.ua, одесская область, здоровье - общество
В мире, Украина, Страна.ua, Одесская область, Здоровье - Общество
На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида

На Украине ведется следствие по факту смерти мобилизованного инвалида детства с эпилепсией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда Херсонской области Украины
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда Херсонской области Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что специализированная военная прокуратура региона проводит следствие в рамках уголовного дела по факту смерти мобилизованного инвалида от эпилепсии.
Ранее украинское издание "Страна.ua", что в Одесской области мобилизовали инвалида детства с эпилепсией и отправили на фронт. Там у него случился приступ, и он погиб. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что комментарии о смерти мобилизованного должны предоставить в больнице, где он проходил комиссию.
«
"У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как глава ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского территориального центра комплектования (военкомата – ред.), которые проводит специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - написал Кипер в своем телеграм-канале.
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