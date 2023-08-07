На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида
На Украине ведется следствие по факту смерти мобилизованного инвалида детства с эпилепсией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда Херсонской области Украины
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что специализированная военная прокуратура региона проводит следствие в рамках уголовного дела по факту смерти мобилизованного инвалида от эпилепсии.
Ранее украинское издание "Страна.ua", что в Одесской области мобилизовали инвалида детства с эпилепсией и отправили на фронт. Там у него случился приступ, и он погиб. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что комментарии о смерти мобилизованного должны предоставить в больнице, где он проходил комиссию.
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"У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как глава ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского территориального центра комплектования (военкомата – ред.), которые проводит специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - написал Кипер в своем телеграм-канале.