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На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида

На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида - РИА Новости, 07.08.2023

На Украине ведется следствие по делу о смерти мобилизованного инвалида

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что специализированная военная прокуратура региона проводит следствие в рамках... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:45

2023-08-07T18:45

2023-08-07T18:45

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что специализированная военная прокуратура региона проводит следствие в рамках уголовного дела по факту смерти мобилизованного инвалида от эпилепсии. Ранее украинское издание "Страна.ua", что в Одесской области мобилизовали инвалида детства с эпилепсией и отправили на фронт. Там у него случился приступ, и он погиб. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что комментарии о смерти мобилизованного должны предоставить в больнице, где он проходил комиссию. "У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как глава ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского территориального центра комплектования (военкомата – ред.), которые проводит специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - написал Кипер в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html

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в мире, украина, страна.ua, одесская область, здоровье - общество