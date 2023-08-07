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ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/sklady-1888635220.html
ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов
ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.08.2023
ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:11
2023-08-07T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. В районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
россия
украина
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, сумская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Сумская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов

Минобороны: ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов под Сумами и Харьковом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
В районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьСумская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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