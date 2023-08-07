https://ria.ru/20230807/sklady-1888635220.html

ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов

ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.08.2023

ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов

Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:11

2023-08-07T14:11

2023-08-07T14:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

харьковская область

сумская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. В районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, сумская область, ситуация в днр и лнр