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ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов
ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 07.08.2023
ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:11
2023-08-07T14:11
2023-08-07T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. В районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов
Минобороны: ВС России уничтожили три украинских склада боеприпасов под Сумами и Харьковом