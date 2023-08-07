https://ria.ru/20230807/siriya-1888744009.html

Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.08.2023

Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

Беспилотники MQ-9 и LEAP "коалиции" США в воскресенье дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:13

2023-08-07T22:13

2023-08-07T22:13

война в сирии

россия

сша

сирия

су-35

f-35

f-16

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Беспилотники MQ-9 и LEAP "коалиции" США в воскресенье дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Шестого августа в 10.00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности", - сказал Кулить. Он добавил, в 10.49 над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 "коалиции" с российским Су-35, оно составило менее 150 метров по высоте. "Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов "коалиции" в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами "коалиции", - отметил Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W "коалиции", – добавил он.

https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, сирия, су-35, f-35, f-16, воздушно-космические силы россии