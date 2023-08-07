Рейтинг@Mail.ru
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:13 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/siriya-1888744009.html
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.08.2023
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
Беспилотники MQ-9 и LEAP "коалиции" США в воскресенье дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:13
2023-08-07T22:13
война в сирии
россия
сша
сирия
су-35
f-35
f-16
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886242891_277:249:1246:794_1920x0_80_0_0_9b20507f80ff1b00b5379266f607ffc5.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Беспилотники MQ-9 и LEAP "коалиции" США в воскресенье дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Шестого августа в 10.00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности", - сказал Кулить. Он добавил, в 10.49 над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 "коалиции" с российским Су-35, оно составило менее 150 метров по высоте. "Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов "коалиции" в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами "коалиции", - отметил Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W "коалиции", – добавил он.
https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html
https://ria.ru/20230805/siriya-1888400568.html
россия
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886242891_232:0:1291:794_1920x0_80_0_0_e9e6de28cedd2e24eff23feb298d84c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сирия, су-35, f-35, f-16, воздушно-космические силы россии
Война в Сирии, Россия, США, Сирия, Су-35, F-35, F-16, Воздушно-космические силы России
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

ЦПВС: БПЛА коалиции США 6 августа дважды опасно сближались с самолетами ВКС России в Сирии

© U.S. Air ForceРоссийский истребитель Су-35С в небе над Сирией
Российский истребитель Су-35С в небе над Сирией
© U.S. Air Force
Российский истребитель Су-35С в небе над Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Беспилотники MQ-9 и LEAP "коалиции" США в воскресенье дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"Шестого августа в 10.00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности", - сказал Кулить.
Средства противовоздушной обороны Сирии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
5 августа, 22:28
Он добавил, в 10.49 над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 "коалиции" с российским Су-35, оно составило менее 150 метров по высоте.
«
"Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов "коалиции" в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами "коалиции", - отметил Кулить.
«
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W "коалиции", – добавил он.
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в Идлибе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе
5 августа, 22:14
 
Война в СирииРоссияСШАСирияСу-35F-35F-16Воздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала